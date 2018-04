Ljubljano preplavili plakati z očitnimi napakami

LJUBLJANA – V začetku marca se je v Ljubljani pojavilo šest oranžnih plakatov, ki so pritegnili pozornost mimoidočih zaradi očitnih jezikovnih napak. Te so nato domiselno, igrivo in ustvarjalno popravili in poslikali študenti akademije za likovno umetnost in oblikovanje.



Plakati so bili del projekta Pazi na jezik, ki je nastal leta 2013 v Rotaract klubu Ljubljana. Njegov namen je na zabaven, interaktiven in poučen način ozaveščati o pravilni rabi materinščine. Namerne napake na plakatih so provokativno opozorile na nekatere jezikovne spodrsljaje. »Med najpogostejšimi napakami so nepravilna raba predlogov, kot sta s in z, neuporaba rodilnika pri zanikanju … Vejice so tipičen problem. Včasih jih je preveč, včasih pa premalo,« je povedal Anton Gradišek, eden idejnih vodij projekta. Na jezik pazijo tudi na družbenih omrežjih Pazi na jezik je že nekaj let zelo aktiven tudi na facebooku, kjer ima več kot 4000 sledilcev. Njihovo število iz tedna v teden narašča. Objave redno spremljajo ter sodelujejo s komentarji in z vprašanji. V času aktivne kampanje, ki bo trajala predvidoma do junija, se bodo na spletu zvrstili jezikovni nasveti, popravljeni primeri slabe rabe jezika, nagradni kviz, v pripravi pa je tudi serija predavanj. Rotaract klub Ljubljana letos projekt izvaja skupaj z Rotary klubom Ljubljana Tivoli.