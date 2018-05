Letošnji april je bil rekorden

LJUBLJANA – »Z izjemo manjših območij na zahodu je bil letošnji april najtoplejši v zadnjih desetletjih, na vzhodu tudi za več kot 1 stopinjo od prejšnjega rekorda,« so zapisali v poročilu, ki ga je pripravil urad za meteorologijo in hidrologijo. Pred letošnjim letom je bil v večjem delu najtoplejši april leta 2007.



»Zelo dolgi časovni nizi podatkov s širšega alpskega prostora, ki jih analizira avstrijska meteorološka služba v okviru projekta HISTALP (http://www.zamg.ac.at/histalp/ ), kažejo, da je bil letošnji april v Sloveniji in Avstriji zanesljivo najtoplejši vse od leta 1800. Vremensko dogajanje je bilo v prvi polovici leta 1800 zelo nenavadno; marec je bil izredno hladen, april rekordno topel, maj zelo topel, svež junij pa približno enako topel kot april. Marsikje je bila povprečna temperaturna razlika med marcem in aprilom okoli 15 °C, kar je mnogo več od letošnjih 7–11.«



Toplejše je bilo tudi v precejšnjem delu Evrope zaradi nadpovprečno sončnega vremena in pogostega dotoka zračne mase iznad Sredozemlja. Nekoliko hladnejše je bilo le na Islandiji, na Portugalskem in ob Uralu.