Kuža padel z vrha Ojstrice

Na Ojstrici so razmere še zimske.

LUČE – Na območju Podveže v občini Luče se je v soboto nekaj po poldnevu zgodila gorska nesreča, ki jo je zabeležil tudi regijski center za obveščanje. Izkazalo se je, da k sreči ni šlo za kakšno hujšo nesrečo. Še več, tokrat gorski reševalci gorske reševalne službe iz Celja, kot nam je povedal načelnik, niso priskočili na pomoč planincu, ampak pasjemu kosmatincu, ki mu je zdrsnilo in je padel v globel z vrha Ojstrice (2350 metrov nadmorske višine).»Najprej so mu na pomoč priskočili in ga šli iskat njegovi domači in prijatelji, zatem pa sta se jim zaradi zahtevnega terena pridružila še dva naša reševalca. A je s psom, na srečo, vse v redu. Padec je preživel in menda ni huje poškodovan,« je povedal Kovač. Intervencija je trajala vse do večernih ur, sestopanje pa je potekalo počasi tudi zato, ker so v gorah ta čas razmere še vedno zimske.