Kupovali, se zabavali in vozili s helikopterjem

Koval je železo

Tim Gajser je bil magnet za obiskovalce. FOTO: Leon Vidic

Prvič z vlakom

Barbara in Boštjan ter njuni hčeri Sara in Laura so bili polni vtisov.

250

razstavljavcev se je predstavilo na Vseslovenskem sejmu.

ŠENTVID PRI STIČNI – Na posestvu gostilne Pri Japu v Šentvidu pri Stični, natančneje v Prapročah sredi dolenjskih gričev in gozdov, je ta konec tedna potekal Vseslovenski sejem, na katerem se je predstavilo 250 razstavljavcev, ki so obiskovalcem ponujali vse, kar se na sejmih ponuja, manjkalo pa ni niti glasbe, delavnic in zabave za otroke. Na sejem so se v soboto dopoldne z vlakom pripeljali tudi bralci Slovenskih novic, ki smo jih izžrebali v sodelovanju s Slovenskimi železnicami in jim podarili 400 brezplačnih povratnih vozovnic iz Ljubljane in Novega mesta. Ker pa je od najbližje železniške postaje v Radohovi vasi do sejmišča približno poltretji kilometer, je bil seveda organiziran tudi avtobusni prevoz. Dobitniki vozovnic so med vožnjo do Radohove vasi dobili malico, za zabavo pa je poskrbela harmonika, ki so se ji s svojimi glasovi rade volje pridružili tudi naši bralci.»Organizatorji so se res potrudili,« je v soboto popoldne, ko je sonce že kar poletno pripekalo, povedalaiz Hiše nature, ki je na Vseslovenski prinesla svoje naravne kozmetične izdelke. V sosednjem šotoru jeiz Ema Celje povedala, da delajo s polno paro. »Naša (emajlirana) posoda je najbolj zdrava, saj nima nobenih škodljivih premazov, iz katerih bi se kaj sproščalo med kuhanjem,« je dejala in pokazala na lonce, kakršnih se spomnimo iz otroštva, ko še ni bilo teflonskih, keramičnih in bogsigavedi kakšnih premazov.V bližini jekljub vročini koval železo. »Ljudi zanima, kaj delam, kako vroče mora biti, ko kujem, s čim kurim,« je povedal kovaški mojster. Čeprav se kupcev takrat ni ravno trlo, verjetno so na poljih in vrtovih še končevali spomladanska opravila, je mirno delal naprej in si pripravljal polizdelke za poznejše delo.A ko je naš motokrosistični mojsters svojo ekipo preskakoval helikopter (s katerim se je bilo mogoče tudi popeljati za 15, 20 minut), se je prostor okoli skakalnice dodobra napolnil z ljudmi. Kakor je v nedeljo opoldne povedal eden od organizatorjev sejma, se je prireditveni prostor v soboto zvečer, ko so nastopili skupina Victory,in, dan poprej pa še ansambel Smeh,in Ljubavnici, zelo razživel. »Precej smo utrujeni, saj je organizacija takšnega sejma resen zalogaj. Zdajle sem na sejmu in gledam ljudi, kako uživajo, se sprehajajo, se vozijo s helikopterjem. Zdajle so začeli igrati tudi Okrogli muzikantje, šotor je poln, ljudje jedo, pijejo in se zabavajo,« je povedal Mulej.Vrnitev z vlakom v Ljubljano je bila precej mirna, saj so bili obiskovalci sejma utrujeni od pohajkovanja in vročine. Na njem smo srečali družinico, ki je bila videti še posebno zadovoljna, in jih pobarali, kako se jim je zdelo. »Tašča se je prijavila na žrebanje, ker pa je šla na morje, smo izkoristili priložnost,« je povedala. »Super je bilo, sejem je bil še posebno zanimiv za hčeri, ker je bilo veliko stvari prav zanju, pa še prvič v življenju sta se peljali z vlakom, in to je posebno doživetje,« je dodal njen mož. »Ker smo kmalu prišli, ni bilo gneče in smo preizkusili vse mogoče in si vse ogledali, pa še za ploščice smo se dogovorili. In šli smo na sladoled in čevapčiče,« je dodala Barbara. Hčerkije bilo še posebno všeč, ko so ji poslikali obraz, pa še udava sta videli s sestroKakor je povedala naročnica Slovenskih novic gospa, je med prebiranjem Novic naletela na oglas, pa se je prijavila. In zadela vozovnico. »Malo vroče je bilo, ampak vsaj sonce je bilo,« je dodal njen mož. »Na vlaku smo dobili hrano in pijačo pa še glasbo. Lepo je bilo,« je sklenil.Naša zvesta naročnica gospapa je povedala, da se je že večkrat prijavila na podobne nagradne igre in nekajkrat tudi zadela kaj malega. »Zelo rada se vozim z vlakom, ker ne maram več avtov. Vedno raje grem na vlak. Sejem pa je bil odličen.«