V robotiki je prihodnost naših otrok, so prepričani v gorenjski prestolnici, in zato ni bilo dvoma, ali se bo projekt Kranj – najbolj robotsko mesto v Sloveniji, skupaj sta ga pred petimi leti začela podpirati rotary club in lions klub, nadaljeval.»Otrokom dajemo možnost, da se prepoznajo v tehnologiji, s katero bodo kmalu povezani. Poleg spoznavanja tehnologije se skozi te projekte spodbuja timsko in projektno delo, ki prerašča sodelovanje s sošolci znotraj enega razreda, ter sodelovanje med razredi in med generacijami,« so nam razložili organizatorji dobrodelnega plesa Povežimo Kranj ob dobrodošlici.»S podporo projektu Robotike nadaljujemo nadgradnjo potrebne 'infrastrukture' na obstoječih šolah, ki jim je robotika postala domača, a bi si želeli otrokom ponuditi še več. Želimo spodbuditi razvoj robotike na drugih zainteresiranih osnovnih šolah, ki trenutno še niso priključene projektu,« je povzemal predsednik Lions kluba Kranj, predsednik Rotary Cluba Kranjpa je dejal: »Priložnost vidimo tudi v pospeševanju razvoja osnov robotike na razredni stopnji in v primestnih okoljih, kjer potekajo programi do petega razreda osnovne šole. Ker je razvoj otrok in robotike zelo živa stvar, želimo podpreti interes tudi na obeh splošnih gimnazijah v Kranju. Podpiramo postavitev projektov, ki bodo spodbudili sodelovanje med osnovnimi in srednjimi šolami.«S podporo so člani obeh dobrodelnih klubov spodbudili razvoj robotike na novo ali pa nadgradili že obstoječe delo z učenci na področju robotike na petih osnovnih šolah v Kranju. V projekt je trenutno vključenih več kot sto otrok, iz leta v leto jih je več. Učenci imajo v uporabi že čez trideset robotov in pripadajočo podporno opremo za programiranje, poleg tega jim z zbranimi sredstvi omogočijo ogled robotov v proizvodnji.Niti dobrodelnega druženja v protokolarnem objektu Brdo pri Kranju je imela v rokah, ki je razložila: »Upamo, da smo pripravili pester in zanimiv program, v katerem sta med drugim nastopilain, za ples so igrali Gino & band.«Spremljali smo zanimivo druženje podpornikov mladih briht, kjer so jim ti razkazali svoje znanje. Stisnili smo dlan slikarju, ki je za projekt doniral eno svojih platen, preden se je odpravil v francosko Nico, kjer bo prejel še eno v nizu mednarodnih nagrad. Trenutek zatem smo komaj odmaknili glavo med fotografiranjem nogometnih veščin udeležencev, ko je žoga namesto v tarčo poletela proti nam. Za piko na i pa pristavimo le še znesek zbranih sredstev za mlade kranjske robotike: 7500 evrov.