Kralj cvička je celo shodil v vinogradu

Kraljeva družina, Jernej in Jožica ter hčerke Neža, Neja, Nika in Tina

Franc in Jernej Martinčič, Gregor Štemberger, aktualna princesa Dragica Ribič in nekdanja cvičkova kraljica Anica Kos

Dragica Ribič s predsednikom Društva vinogradnikov Šentjernej Jurijem Krštincem FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

»Najprej je potrebno dobro vino, a pri tako veliko dobrih vinih moraš imeti veliko sreče. Je pa to hkrati potrditev, da smo na pravi poti,« je informacijo, da je postal novi kralj cvička, komentiral 42-letniiz Šmalčje vasi pri Šentjerneju, ki bo krono prejel od aktualnega kraljakonec maja na Tednu cvička, tudi ta bo letos, po dolgih 40 letih, znova v Šentjerneju.Jernej je rasel z vinogradom. »Pravijo, da sem celo shodil v vinogradu,« se nasmeje in ozre v družinsko zgodovino vinarstva pri hiši, ki so jo uspešno pisali že Jernejevi praded in ded in seveda tudi oče. Za sto kopačev so imeli njegovi predniki vinograda na Vinjem vrhu, a v preteklosti so površine, zasajene z vinsko trto, zdesetkali kriza in slabše gospodarjenje ter pojav trsne uši. Po pozebi 1953 so bile potrebe po dobrem sadilnem materialu zelo velike in takrat so pri Martinčičevih začeli cepiti vinsko trto. Jernejev ded namreč ni hotel saditi šmarnice, zato je cepil in obnavljal vinogradniške površine, pri tem pa mu je kot kratkohlačnik pomagal Jernejev oče. Ugled njihove trsnice je naraščal iz leta v leto in danes so Martinčičevi med večjimi trsničarji v Sloveniji, 90 odstotkov trsnih cepljenk pa prodajo v tujino.Na petih hektarjih površin imajo zasajenih več kot 30.000 trt, nekaj grozdja tudi odkupijo, tako da pridelajo okoli 100.000 litrov vina. Glavno mesto v njihovi kleti ima kajpak cviček. »To je namreč posebnost Dolenjske, trendno in modno vino,« ponosno pove Jernej, univerzitetni diplomirani inženir agronomije, ki je po novem zaposlen kot svetovalec za vinogradništvo za celo posavsko vinorodno deželo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Večino vina prodajo v naši deželi, nekaj malega pa tudi v Avstriji in Nemčiji ter celo v Ameriki. »A prodaja je nikoli dokončano delo,« prizna. V delo v vinogradih in trsnici je vpeta vsa družina, Jernejeva mamain oče Franc, ženater njuna štiri dekleta;, bratpa ima svoje vinograde na Hubajnici.Njihova vina, pohvalijo se lahko tudi s penino in predikatnimi vini, so dobila že ničkoliko priznanj na državnih ocenjevanjih, je pa bil cviček Jernejevega očeta Franca pred štirimi desetletji ocenjen z najvišjo oceno na cvičkariji, a takrat še niso razglasili kralja. Franc je pred leti za zasluge pri promociji cvička postal ambasador cvička.Člani Društva vinogradnikov Šentjernej so na letošnje rezultate ocenjevanja več kot ponosni, saj bo po zaslugi Jerneja in njegovega najbolje ocenjenega cvička krona kralja ostala v Šentjerneju. Aktualni kralj Gregor Štemberger je namreč tudi Šentjernejčan, sicer pa je krona kralja oziroma kraljice zaradi vinogradniceže bila v teh krajih pod Gorjancih. Anica je bila kraljica cvička v letih 1992 in 1996, njen cviček pa je bil prvak sorte v letu 2000, a zaradi premajhnih količin tega vina v kleti ni mogla dobiti krone.V petek zvečer so se pri bodočem kralju cvička, kot je to že v navadi, zbrali številni vinogradniki, prijatelji, člani ocenjevalne komisije, da so nazdravili novi kronani glavi. »Naj ti krona ne bo pretežka,« je hudomušno pripomnil aktualni kralj Štemberger in svojemu nasledniku prišepnil, da se bo moral prav zaradi krone izogibati delu pri tleh.