Kot nekoč za pristen, domač okus

Če sončen je april in suh, bo maj za lepo vreme gluh

Tradicionalni okusi tudi na prodajnih policah

Aprila sejemo …

Na prosto sejemo ali sadimo le odpornejše sorte vrtnin, kot so čebula (belokranjka, ptujska rdeča, tera), solata (majska kraljica, leda, ljubljanska ledenka, motovilec žličar, dečja glava) ali zgodnji fižol. Občutljivejše sorte sejmo v lončke ali tople grede in jih šele kasneje prestavimo na prosto (npr. kumare, bučke, zelje, papriko …).

Kako, kdaj, kam …

Kaj sadimo oz. sejemo v določenem mesecu, kolikšna naj bo gostota mladih rastlinic, kateri so njihovi dobri in slabi sosedje, zakaj ohranjati avtohtone sorte … Odgovore na vsa ta in tudi ostala pomembna vprašanja poiščite na portalu www.kot-nekoc.si, kjer vas čakajo prenekateri nasveti, setveni koledar in setveni kalkulator.

Z aprilom so tu toplejši dnevi in priložnost, da začnete s sejanjem in sajenjem semen in sadnik iz linije SPAR Kot nekoč na prosto. Sadike, ki so do sedaj uspevale na toplem, lahko počasi presadite na vrt, a to raje naredite, ko bo zunanja temperatura dovolj visoka. Kljub muhavosti vremena se pogumno lotite vseh pomembnih vrtnih opravil, tudi sejanja in sajenja starih avtohtonih slovenskih sort iz linije. Če star slovenski pregovor velja, se morebitnega aprilskega dežja ne smemo bati, da pa mladih rastlinic ne bo poškodovala pozeba, jih preventivno raje pokrijte.Vsakdo nima vrta, pa tudi želje po vrtnarjenju ne, bolj številni pa so tisti, ki prisegajo na okusne domače pridelke. Spar vam v sodelovanju s preverjenimi slovenskimi pridelovalci , ki so jim zagotovili 100-% odkup, obljublja lokalni pridelekstarih in avtohtonih sort vrtnin v svojih trgovinah. Prvi pridelek je že tu – to je avtohtona slovenska sorta ljubljanski motovilec . Njegov odličen okus, svežina in mehki, masleni listi vas bodo lahkotno ponesli v pomlad.