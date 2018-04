Klopce ljubezni na osvajalskem pohodu

Po vsej Sloveniji

Prva je dobila svoje mesto na Boču. FOTO: Arhiv Klopce ljubezni

Ni je lahko najti, a trud in vztrajnost pohodnika bosta ob takšnem razgledu poplačana. FOTO: Arhiv Klopce Ljubezni

3

klopi so že postavili, kmalu jih bodo še več.

»Pri izbiri lesa in tehnik smo zelo pedantni, saj želimo, da bo klop nizala nasmehe še dolgo let.

ROGAŠKA SLATINA – Hribolazci in tisti, ki to niso, imajo v teh dneh še razlog več, da obujejo pohodne čevlje in vzamejo pot pod noge. Na skrivnih lokacijah na Boču, Donački gori in na Vogarju jih namreč pričakuje čudovita Klopca ljubezni, ki je postala pravi hit tudi na družabnih omrežjih. Klop je namreč tako zelo fotogenična in postavljena na tako zelo dobro premišljen kraj, da ni nič čudnega, da privablja številne obiskovalce in kar kliče po ustvarjanju čudovitih spominov.»Klopca ljubezni, kot smo poimenovali projekt klopi z velikim srcem, se je rodila med padalskimi preleti bočkega pobočja. Osamela skalnata silhueta je pritegnila ravno dovolj pozornosti, da misel po daljši hoji v neznano odnese k pogledu na sončni zahod,« opišejo nastanek ideje o postavitvi klopce na skalnata pobočja idejni ustvarjalci in pobudniki projekta, ki svojih imen ne želijo razkrivati javnosti. Razkrijejo le ime mizarja, ki v svoji domači delavnici izdeluje klopce. Mladi in zagnanije prvo postavil že pred leti, in sicer na domačem Boču nad Rogaško Slatino. Skrivna lokacija je med domačini kmalu postala znana in izjemno priljubljena pohodniška točka, zdaj pa klopca predvsem po zaslugi družabnih omrežij postaja prepoznavna tudi širše. »Klop je plod mizarskega mojstra Klevžeta. Izdelava poteka ročno kot v dobrih starih časih. Pri izbiri lesa in tehnik smo zelo pedantni, saj želimo, da bo klop nizala nasmehe še dolgo let. Slovenski macesen in za povrh laneno olje,« opišejo potek izdelave.Ustvarjalci Klopce ljubezni imajo s projektom velike načrte. Ko jih vprašamo, kaj je pomen takšne klopce, začnejo kar nekoliko poetično razlagati, da se za njenim pomenom in postavitvijo skriva več kot le razkrivanje manj znane točke v naravi. »Pomen je v prvem koraku in vzhajajoči energiji, poti v neznano, ki nas na koncu nagradi z razgledom, vrednim vsakega koraka. Oris življenja. Stopi, pojdi, grizi in tam nekje na koncu poti se razstre pogled in poplača pogum.«Lokacije prvih klopi so izbrali na pogladi lastnih pohodov in svojih priljubljenih točk ter se dogovorili z lastniki planinskih koč. Pravijo, da pred vsako postavitvijo dobijo potreben žegen, veselijo pa se tudi vseh novih predlogov in podpor, ki v zadnjem času kar dežujejo z vseh koncev Slovenije.Glede na to, da so klopi postavili na lokacije, do katerih je mogoče priti le peš, nas je seveda zanimalo tudi, kako jo tja dostavijo. »Transport na lokacijo temelji na principu šerp, vse skupaj pa je pospremljeno z ogromno smeha in dobre volje. Je pa zahteven, saj se večina dozdajšnjih lokacij prikaže po dokaj dolgi hoji v strm klanec, ter daleč od ceste.«Ustvarjalci se ne nameravajo ustaviti zgolj pri treh lokacijah in treh klopcah. Kmalu bo zaživel blog, na katerem bodo razkrili anekdote in prigode, ki nastajajo ob ustvarjanju te čudovite zgodbe. Z njimi želijo razširiti svojo filozofijo, razkriti svoj pogled na življenje in vse skupaj prenesti na uporabnike. Klopca ljubezni ima na družabnih omrežjih že zavidanja vredno število sledilcev. Da se je tako hitro in tako lepo prijela med uporabniki, navdušuje in jim daje novega zagona. »Lepo je videti rezultat, še posebno zaradi dejstva, ker vedno znova slišimo, da so ljudje vse bolj pasivni in nagnjeni k nerganju. Očitno ni tako, in to nas veseli,« še dodajo projektantje.Topli dnevi in prvomajski prazniki so tako kot nalašč, da se odpravite v naravo, poiščete Klopco ljubezni in začnete ustvarjati lepe spomine.