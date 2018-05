Klemenčič zahteva pregled preiskave Teš 6

LJUBLJANA – Višje sodišče v Celju mora na zahtevo pravosodnega ministra, ki opravlja tekoče posle, Gorana Klemenčiča, pregledati potek preiskave v primeru Teš 6. Po poročanju TV Slovenija mora ugotoviti, ali je bila kršena pravica stranke do sojenja brez nepotrebnega odlašanja in ali so bili spoštovani zakonski roki za razpis narokov ali izdelavo odločb.



Več kot tri leta po tožilski zahtevi za preiskavo korupcije v primeru Teš 6 postopki na celjskem sodišču namreč še vedno stojijo. Kot je poročala televizija, je celjsko sodišče februarja lani, več kot dve leti od tožilske zahteve, preiskavo uvedlo, vendar zadevo zaradi pritožb rešuje zunajobravnavni senat celjskega okrožnega sodišča.



V času, ko slovenskemu tožilstvu in sodišču še ni uspelo niti začeti preiskave, zaradi nepravilnosti že od januarja lani poteka sodni postopek pred arbitražnim sodiščem na Dunaju. Revizorji, ki jih je novembra 2015 najel Holding slovenske elektrarne, so odkrili za 430 milijonov evrov oškodovanja pri poslu. Svoj posel so končali v nekaj mesecih in poročilo v dobrem letu še nekajkrat dopolnili ter ga po podatkih TV Slovenija tudi predali tožilki, ki primer vodi.