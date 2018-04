Kje v Ljubljani lahko brezplačno parkirate

V pravilniku je mesto v naselju, kjer se začenja območje, prepovedano za parkiranje oziroma območje z dopustnim kratkotrajnim parkiranjem, poimenovano kot »območje prepovedanega parkiranja«.

Nadzor

LJUBLJANA – V Ljubljani je kar 77 območij, kjer je mogoče parkirati brez plačila parkirnine. V mislih imamo kratkotrajno parkiranje. Taka parkirna mesta so označena s tablo za prepovedano parkiranje, pod njimi pa je navadno še dopolnilna tabla, ki označuje, koliko časa lahko tam parkirate (ne pozabite na uro, s katero pokažete, od kdaj je vaše vozilo tam).»Na območjih kratkotrajnega parkiranja lahko vozniki osebnih vozil parkirajo za največ dve uri. Poleg prometnega znaka, ki označuje območje kratkotrajnega parkiranja, je lahko postavljena tudi dopolnilna tabla, ki določa maksimalni čas parkiranja, ki je na nekaterih prometno obremenjenih in frekventnih območjih tudi krajši od prej omenjenih dveh ur,« pojasnjuje Mestno redarstvo MU MOL.Vse, ki bi želeli taka parkirna mesta koristiti za daljše obdobje, pa naj opozorimo, da redarji redno nadzirajo, kaj se na teh mestih dogaja. »Tudi na teh območjih izvajamo redne nadzore. Mestni redarji pri svojem delu spremljajo in opazujejo parkirana vozila ter si zapišejo čas oziroma fotografirajo parkirne ure in tako dokumentirajo čas parkiranja. V različnih časovnih intervalih opravijo redarji ponovni nadzor, tako da lahko zaznajo kršitve tudi teh voznikov, ki se poslužujejo tovrstnih zlorab,« razkrivajo.Spodaj objavljamo grafiko, s katere je razvidno, kje vse je brezplačno, kratkotrajno parkiranje mogoče. Seznam so pripravili v JP Ljubljanska parkirišča in tržnice.