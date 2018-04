Kdo kandidira pri Šarcu? Od igralcev do bivšega Jankovićevega ‘pozitivca‘

LJUBLJANA – Med strankami, ki jim po trenutnih anketah kaže najbolje, so SD, SDS in Lista Marjana Šarca. Zadnja je novinec na parlamentarnih volitvah, v bitko pa vstopa z obrazi, ki na velikem političnem parketu nimajo veliko izkušenj. Seveda obstajajo izjeme. Med te sodi denimo Brane Golubović, ki je v parlamentu pred časom zastopal Pozitivno Slovenijo.



Med kandidati za poslance v državnem zboru je precej lokalno znanih imen (tudi iz politike), nekaj pa tudi širše. Zaslediti je nekdanjega košarkarja Dušana Hauptmana, (eks)manekena Adama Vengušta, glavno inšpektorico za delo Natašo Trček, o kateri se je v javnosti celo pisalo v odprtem pismu (pa ne na dober način). Na seznam so uvrščeni tudi Matej Špehar, poznavalec spletnih omrežij, podžupan občine Kamnik Igor Žavbi (iz zdajšnje občinske ekipe Marjana Šarca), Nika Vrhovnik, ki je pri LMS trenutno pristojna za odnose z mediji.



Bolj znanih imen iz sveta gospodarstva nismo opazili, če izvzamemo nekdanjega prvega moža Leka Vojmirja Urlepa. Je pa na seznamu opaziti tudi denimo Andreja Rusa, predsednika sveta delavcev v Elektru Maribor. Pojavi se tudi ime mladega Jureta Langa iz Murske Sobote. Če vpišete to ime v iskalnik, se pojavi v povezavi z ustanovitvijo prve spletne tržnice za rabljeno šolsko literaturo, oseba s tem imenom pa je zaigrala tudi v filmu Traktor, ljubezen in rock 'n' roll s Tanjo Ribič in Branko Đurićem Đurom, a ne moremo z gotovostjo trditi, da gre za isto osebo.