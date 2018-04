Kdaj v Sloveniji konec vinjet?

LJUBLJANA – Evropska komisija načrtuje spremembe na področju cestninjenja osebnih vozil in sicer ukinitev vinjetnih sistemov, s čimer bi osebna vozila plačevala cestnino po dejansko prevoženi razdalji.



»Na ministrstvu sicer podpiramo prizadevanja EK, da se na ravni EU vzpostavi pogoje, ki bodo spodbujali nadaljnji razvoj trajnostno naravnanega prometnega sistema, vendar smo v zvezi z načrtovanimi spremembami vinjetnega sistema cestninjenja na ravni EU zadržani. Zato se bomo v postopku sprejemanja zakonodajnih sprememb na ravni EU prizadevali, da bi se v največji možni meri upoštevalo načelo subsidiarnosti in zaradi posledic sprememb tudi karakteristike obstoječih vinjetnih sistemov za osebna vozila v posameznih državah članicah EU. Določen generalni ukrep na ravni EU namreč lahko posameznim državam članicam oziroma upravljavcem cestninskih cest povzroči precejšen upad prihodkov, obenem pa se lahko brez dodatnih ukrepov upravičeno pričakuje preusmeritev večjega deleža uporabnikov na necestninsko cestno omrežje. To bi posledično pomenilo tudi zmanjšanje prometne varnosti, zmanjšanje mobilnosti in povečanje onesnaževanja s hrupom in emisijami ob omrežju ostalih državnih cest, ki praviloma potekajo v območjih večjih zgostitev prebivalstva,« sporočajo iz ministrstva za infrastrukturo. Elektronska vinjeta Iz njihovih odgovor je torej jasno, da ne načrtujejo razširitve elektronskega sistema cestninjenja na osebna vozila, so dodali, da pa so »naklonjeni uvedbi elektronske vinjete, vendar je treba v sodelovanju z družbo DARS, d. d., najprej proučiti vse vidike njene uvedbe (npr. pravne, finančne, tehnične), ki bodo podlaga za sprejem končne odločitve. Če bo sprejeta odločitev o uvedbi elektronske vinjete, bo treba najprej zagotoviti ustrezne pravne podlage, ki bodo pogoj za začetek projekta oziroma izvedbo javnega razpisa«.