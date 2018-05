Katastrofa za Kanglerja in Primca

LJUBLJANA – Petkovo neurje, ki je zajelo vzhodni del Slovenije, je na mnogih koncih povzročilo veliko škode. Prizaneslo ni niti nekdanjemu mariborskemu županu, ki se pred temi državnozborskimi volitvami združil s strankoin z listo Kangler & Primc - Združena Desnica napovedal nastop na volitvah. Kot je Primc obelodanil na twitterju je njegovemu kolegu voda zalila hišo in mu s tem povzročila nemalo težav.A zalita hiša ni edina težava, ki danes pesti Kanglerja in Primca. Kot je poročal Dnevnik, se je namreč zapletlo pri potrditvi njune liste v novomeški volilni enoti, kjer naj bi zaradi premajhnega števila ženskih kandidatk na listi zavrnili listo. Da so njune skrbi še toliko večje, je ravno na tej listi tudi Aleš Primc, ki naj bi kandidiral v Trebnjem.Kangler in Primc imata po prejemu odločbe 48 ur časa, da se nanjo pritožita, vrhovno sodišče pa mora odločiti v dveh dneh. Kaj se je zgodilo in kako je do tega prišlo, pa bosta politika pojasnila jutri.