Velenjski župan Bojan Kontič je bil prvi pobudnik in donator akcije za nakup specialnega vozila. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Ko ne gre drugače, je pomembna prilagoditev vozila za hendikepirane.

8700

evrov še morajo zbrati.

Denar še zbirajo

Projekt Kar me ovira – me motivira so podprli Mestna občina Celje in Mestna občina Velenje; občine Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Solčava, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Štore, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Žalec in Zreče; Lions klubi Celje Mozaik, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Velenje in Žalec. Projekt so podprla tudi podjetja Citycenter Celje, ČEPIN, d. o. o., EUROTAS HOTELI, d. o. o., in Gradex Matić Radosav, d. o. o., ter 520 posameznikov. Društvu za nakup prilagojenega vozila še manjka nekaj sredstev (okrog 8700 evrov), zato jih še vedno zbirajo. Vsi, ki jim želite pomagati, lahko sredstva nakažete na transakcijski račun SI56 6100 0001 5032 243 (namen: DONACIJA, referenca: SI00 2018).

VELENJE – Mestna občina Velenje je Društvu paraplegikov jugozahodne Štajerske z donacijo 5000 evrov pomagala pri izvedbi projekta Kar me ovira – me motivira, s katerim je društvo zbiralo finančna sredstva za nakup novega prilagojenega kombi vozila, ki ga potrebujejo za prevoz članov.Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske je invalidska, nevladna in neprofitna organizacija s sedežem v Celju, ki deluje na območju 33 občin ter združuje 135 ljudi s poškodbami hrbtenjače. Župan Velenjaje bil med prvimi, ki je akcijo podprl, nato pa so mu sledili še druge občine in institucije ter posamezniki. V prostorih Mladinskega hotela Velenje so pripravili krajšo slovesnost s simbolično predajo vozila, katerega vrednost je 45.360 evrov, od tega je bil samo strošek predelave 14.319 evrov. Za potrebe članov društvo na leto opravi tudi več kot 50.000 kilometrov prevozov, dosedanje vozilo pa je delno odslužilo namenu. Poleg tega se povečujejo potrebe po še večji uporabi in številnejših prevozih hendikepiranih oseb, je bilo slišati na dogodku.Med člani Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske so paraolimpijski podprvaki, večkratni državni ekipni in posamični prvaki v košarki, kegljanju, športnem ribolovu, atletiki in drugih športih. Članom in drugim občanom, ki so gibalno ovirani, društvo pomaga pri premagovanju težke invalidnosti. Zanje izvajajo posebne socialne programe in jim omogočijo aktivno sodelovanje in bolj neodvisno življenje. Izvajajo usposabljanje za aktivno življenje in delo, prevoze, oskrbo s tehničnimi pripomočki, osebno asistenco, nego in fizično pomoč, programe za mladostnike s posebnimi potrebami, programe za starše in svojce, za ohranjevanje zdravja in druge rehabilitacijske programe, informativno dejavnost, kulturno dejavnost, rekreacijo in šport. Prav tako rešujejo socialne stiske invalidov.Župan Kontič je ob predaji vozila vodstvu DP JV Štajerske in njihovim varovancem v imenu občanov dodal še novih 7000 evrov donacije k dodatni opremi za vozilo in dejal: »Vesel sem, da se lokalne skupnosti zavedajo odgovornosti in da so tako številčno pomagale s prispevki. Prav je, da to akcijo simbolično zaključujemo v Velenju, saj imamo tukaj izrazito dober čut za ljudi, ki potrebujejo pomoč, še posebno za invalide. V Velenju se ves čas trudimo odpravljati ovire, s katerimi se srečujete invalidi.«, predsednik Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske, je izrazil veliko zahvalo in hvaležnost vsem, ki so pomagali pri nakupu vozila: »Storili ste zelo plemenito dejanje, saj ste mnogim našim uporabnikom prižgali iskrico v očeh. Omogočili ste, da naši ljudje ne bodo socialno izključeni. Hvala vsem!«Še vedno vozim – vendar ne hodim, desetletje staro geslo v prvi akciji, ko so paraplegiki sami s svojimi javnimi nastopi, opozarjanjem ljudi na previdnost, da se jim ne bi zgodilo enako kot poškodovanim v prometnih nesrečah, omogočali pridobiti sredstva za prevoze povsem odvisnih od pomoči drugih. S takrat nabavljenim vozilom so prevozili več kot 420.000 kilometrov. Novo vozilo bo na voljo tudi preostalim invalidskim in drugim društvom, kadar bodo za to izkazane upravičene potrebe.