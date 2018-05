Kaos: državo stresale strele, objekti in ceste pod vodo

Posledice neurja v Kicarju. FOTO: bralka Valerija

LJUBLJANA – V petek zvečer in ponoči se je nad številnimi kraji po Sloveniji razbesnelo neurje, ponekod je padala tudi toča.Največ težav so imeli na območju Ptuja in Maribora. Več kot 250 gasilcev in pripadnikov civilne zaščite je ponoči pomagalo prebivalcem v občinah Ptuj, Kidričevo in Hajdina, je poročal Val 202.Gasilci so imeli s čiščenjem jaškov za meteorno vodo in črpanjem vode iz kletnih polne roke dela, zalilo je več sto objektov. Na območju Ptuja je v zgolj nekaj urah padlo več kot 150 litrov vode na kvadratni meter, toča pa je v nekaj urah klestila kar petkrat. Gmotna škoda je precejšnja, čeprav je za ocene še prezgodaj.Spletna stran Neurje.si je poročala, da je včeraj zvečer nad severovzhodno Slovenijo in bližnjo okolico udarilo več kot 15.000 strel.