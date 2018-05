Kandidatne liste do zdaj vložilo 22 strank

LJUBLJANA – Kandidatne liste za parlamentarne volitve je danes do 12. ure vložilo 22 strank, od tega deset v vseh osmih volilnih enotah, so sporočili iz Državne volilne komisije (DVK). Presenečenje pri vloženih kandidaturah je skupna lista strank Sloga in ZL-DSD, ki sta do nedavnega napovedovali samostojen nastop na volitvah.



Kandidatne liste so do poldneva v vseh volilnih enotah vložili SMC, SDS, SD, Desus, NSi, Stranka Alenke Bratušek, Lista Marjana Šarca, Dobra država, SNS in Zedinjenja Slovenija.

V sedmih enotah so liste vložili SLS, Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, Gospodarsko aktivna stranka, Levica ter koalicija Združene levice in Sloge. Zadnji dve sta se sicer že pred časom dogovarjali o skupnem nastopu na volitvah, a je ta ideja za nekaj časa zamrla. Iz pregleda vloženih kandidatur pa je razvidno, da sta se vendarle odločili za skupno listo. Razloge za tako odločitev bodo v strankah predstavili v prihodnjih dneh.



Piratska stranka Slovenije je kandidatno listo za zdaj vložila v šestih volilnih enotah, Lista novinarja Bojana Požarja v petih, Stranka slovenskega naroda pa v štirih. V dveh volilnih enotah so listo kandidatov vložili Kangler & Primc – Združena desnica in Gibanje Skupaj Naprej, v eni volilni enoti pa stranki Solidarnost in Naprej Slovenija.



Rok za vlaganje kandidatur se sicer izteče nocoj opolnoči, tako da bo dokončen seznam vloženih kandidatur znan v petek dopoldne.