Kandidat SD draži Janšo: Ali nas kaj pogrešaš?

LJUBLJANA – Dan pred praznikom se je začel v značilnem slovenskem slogu. Kot kaže, tudi tokrat na dan pred 77. obletnico ustanovitve OF ne bo šlo brez obračunavanja med levim in desnim političnim polom.Medtem ko je delegacija Socialnih demokratov pred državnim praznikom položila venec pri grobnici narodnih herojev ob stavbi državnega zbora v Ljubljani, je strokovni sodelavec poslanske skupine SD in strankarski kandidat za poslancana twitterju objavil, da jih je iz prvega nadstropja državnega zbora opazovala »od nekod znana silhueta«. », ali si to ti? Ali nas kaj pogrešaš?« je nadaljeval.Janša se za zdaj na tvit ni odzval, je pa na družbenih omrežjih spet pričakovati oster besedni dvoboj v bitki, ki očitno nima konca. Govorimo o tisti med levimi in desnimi, seveda.