Kamniške razglednice na spletu

V zbirki je skoraj 700 razglednic, a novejših zaradi zakonskih omejitev še ne morejo vključili na spletno stran www.prejmipozdrav.si, ki bo nared čez mesec dni. V elektronski obliki bo dostopnih tudi vseh 14 fotografij blejskega fotografaiz okrog leta 1890.»Opažamo, da je povpraševanje po tem domoznanskem gradivu naraslo predvsem med učitelji, turističnimi delavci, kulturnimi društvi, dijaki in študenti. S tem se je povečala potreba po zaščiti izvirne zbirke pred škodljivimi posledicami pogoste uporabe (možnost raztrganja, umazanja, obrabe, izgube) ter po učinkovitem približevanju tega gradiva zainteresirani javnosti. Hkrati smo zbirko še nekoliko preuredili in dosegli njeno večjo preglednost,« pojasnjuje odločitev za digitalizacijo razglednic v kamniški knjižnici vodja njenega oddelka za razvoj in čitalnico, zgodovinar in bibliotekar, ki se je projekta lotil skupaj s sodelavko, višjo knjižničarkoPred začetkom digitalizacije sta obsežno zbirko razglednic, ki je nastajala skoraj dvajset let, razporedila na sedem vsebinskih sklopov: mesto Kamnik (234 razglednic), alpsko območje z dolino Kamniške Bistrice (213), kamniška okolica (54), Komenda (25), Tuhinjska dolina z Motniško kotlino (24), fotografije Benedikta Lergetporerja (14) in umetniške razglednice, ki so avtorsko povezane s Kamnikom; Ivan Vavpotič, Miha Maleš (12). Obenem sta se odločila, da bosta na spletni strani predstavljeni obe strani vseh razglednic, od katerih je dobra polovica odposlanih.Poleg digitaliziranih razglednic bodo imeli uporabniki na voljo različne koristne podatke: ime in priimek fotografa in/ali založnika, datum natisa ali odpošiljanja, velikost, format, opis motiva z več kot petsto ključnimi pojmi. Tako bo nastala ena najpopolnejših predstavitev razgledniškega dokumentarnega gradiva v elektronski obliki pri nas, ki bo sprva le v slovenščini, pozneje pa tudi v angleščini.