Kakšen vozni park čaka novo vlado?

LJUBLJANA – Vlada Mira Cerarja je podrla rekorde, kar se tiče nakupov vozil. Poleg policijskega vodnega topa, za katerega so odšteli več kot milijon evrov, so kupili prestižne limuzine višjega cenovnega razreda. Kot so poročali v oddaji Danes, so za vozila v tem mandatu porabili neverjetnih 22 milijonov evrov. V ta znesek so všteta tudi tovorna vozila, kombiji, helikopterji. Za primerjavo so dodali še, da je bil znesek pred šestimi leti več kot štirikrat nižji.



In kdo si je zaželel novih jeklenih konjičkov? Predsednik vlade in notranja ministrica. Vesna Györkös Žnidar si je omislila beemveja X5, terenca, ki stane več kot 81 tisoč evrov. Približno toliko kot luksuzno terensko vozilo notranje ministrice pa je stala tudi limuzina, v kateri se je prevažal Cerar. Za sedmico je namreč država odštela 80 tisočakov.

Audiji in beemveji

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se vozi v 60 tisočakov vrednem audiju A8 (star je že štiri leta), šolska ministrica Maja Makovec Brenčič pa prav tako v beemveju serije 520, ki je vreden okoli 42 tisoč evrov.



Z beemvejem se vozi tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, pravosodni minister Goran Klemenčič pa se je zadovoljil s 12 let starim vozilom. S starim, kar 17 let jih šteje, pa je zadovoljen tudi Tone Peršak.