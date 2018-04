Kaj storiti, ko voznik po avtocesti vozi v napačno smer

Rusi po ameriškem napadu: Dejanja bodo imela posledice

DAMASK, MOSKVA – Američani in njihovi zavezniki so izvedli napad na Sirijo. Sirski mediji so napade označili za »očitno kršitev mednarodnega prava«. Ruski veleposlanik v Washingtonu Anatolij Antonov pa je opozoril, da bodo zaradi tega nastale posledice, za katere bodo odgovorni Washington, London in Pariz. Napade je opredelil kot grožnjo Rusiji in celo kot žalitev ruskega predsednika