Jutri z vami prenovljene Nedeljske novice!

Sedma številka Slovenskih novic, najbolj branega in najbolje prodajanega dnevnega časnika v Sloveniji, ki mu bralci tudi najbolj zaupate, o čemer priča deveti zaporedni naziv najbolj zaupanja vredne blagovne znamke pri nas, ima prepoznaven prostor na našem medijskem trgu. Prav zato smo se v uredništvu odločili, da Nedeljske novice vsebinsko in oblikovno nekoliko prenovimo. Prva leta smo izhajali ob nedeljah, zdaj pa smo na prodajnih mestih že nekaj časa ob sobotah, kar tako bralcem kot uredništvu prinaša nekatere spremembe. Seveda bomo za vas še naprej iskali zanimive zgodbe po vseh kotičkih naše lepe domovine, še vedno bomo občutljivi za ljudi, ki so se znašli v stiski. Poleg tega pa vam bomo konce tedna popestrili z reportažnimi zapisi, predstavljali zanimive ljudi in popisovali njihove življenjske poti, objavljali izvirne podlistke in odstirali tančice neraziskanih umorov.



Svetovali vam bomo, kako skrbeti za sobne rastline, kaj posaditi na balkonu in kaj postoriti na vrtu. Tudi na kulinariko nismo pozabili, saj pripravljamo nekakšno kulinarično abecedo, pri kateri pa si črke ne bodo sledile po vrsti, temveč bomo vsak teden v ospredje postavili eno.



Priloge Plus, pri kateri ste se mnogi najbolj veselili križank, ugank in miselnih iger, po novem ne bo več, bodo pa ljubitelji enigmatike vsak teden dobili štiri strani za zabavno kravžljanje možganov. Format Nedeljskih novic je sicer malce spremenjen, vendar ne bistveno, pomembnejše je, da bomo zdaj časnik za enako ceno tiskali na precej bolj kakovostnem papirju, kar boste zlahka opazili. Razlogov, da ostanete naši zvesti bralci oziroma postanete novi naročniki, je nedvomno več kot dovolj.