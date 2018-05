Joga pod alpskimi vršaci

Kranjska Gora

Ana, nekoč rokerica, je vodila vadbe joge celo na Metall campih. Foto Osebni Arhiv

Na študij v prestolnico

Konec meseca odhaja na tekmovanje v Nepal. Foto Osebni Arhiv

Moški radi hodijo k jogi

Joga je primerna vadba tudi za alpsko okolje. Foto Boštjan Fon

10

mesecev je, odkar je Ana že drugič postala mamica.

- Sredi gorenjskega zimskošportnega središča lahko srečamo simpatično dekle, ki najraje sliši na ime, kar v indijskem jeziku pomeni največja ženska moč. »Ime sem prejela, ko sem končala izobraževanje za mednarodno licenco v Maduraiu v Indiji,« nam razkrije, ki je omenjeno podcelino obiskala že trikrat.»V Indijo nisem odhajala turistično, tam sem živela, tudi do pol leta, se v ašramih učila in hkrati delala. Ko sem se vrnila, me je pot vodila na Hrvaško, Češko, v Španijo, na Portugalsko in v Združene države Amerike. Dopolnjevala sem znanje, poleg tujih imam tudi slovensko ovrednotene diplome,« pove simpatična Kranjskogorčanka, ki se je z jogo srečala pred več kot petnajstimi leti, v srednješolski dobi.Z jeseniške gimnazije se je odpravila na študij v Ljubljano: »V prestolnici sem se od plesa najprej preselila k aerobiki, potem k pilatesu in končala pri – jogi. Za vse omenjene dejavnosti sem se izobraževala, tako doma kot v tujini, kjer sem opravila večino izpitov za licence.« Poleg omenjenega je Ana diplomirala iz ruskega jezika in sociologije kulture. Danes fakultativno poučuje ruščino na jeseniški gimnaziji, toda njen vir dohodka, ki ga večinoma porabi za popotovanja, sta joga in pilates.»Povezala sem se s turističnim društvom v domačem kraju in tudi s hoteli. Z mojo dejavnostjo na področju pilatesa in joge gostom ponudimo dodano vrednost bivanja pri nas, sploh v slabem vremenu,« razloži Kersnik Žvabova in doda, da so se odločili za vadbo, ki jo prevajamo kot alpska vadba mountain yoga in pilates.Sprva je bilo mišljeno, da se bodo gostje Kranjske Gore spoznavali z jogo, ki poskrbi za boljšo gibljivost, ravnotežje, umiritev misli, sprostitev celotnega telesa in s tem za boljše počutje ter zdravje. »Ker je bilo zanimanje za vadbe veliko, smo dodali še pilates, ki poskrbi za izboljšanje moči, boljšo stabilizacijo, za pravilno držo in izboljšanje dihalnih vzorcev.«Za njeno znanje in sposobnosti se je izvedelo v domačem okolju in tako se je Ana odločila sestaviti skupine domačih deklet. »Z veseljem vam razkrijem, da na vadbe prihaja vedno več moških različnih starosti.« Ena najprijetnejših izkušenj v Kranjski Gori v povezavi z Ano Kersnik Žvab je zagotovo vadba joge na idiličnem predelu Jasne, ob jezercu ob Ruski cesti proti Vršiču: »Ob določeni večerni uri, ko je še dovolj toplo, ni pa več tolikanj ljudi, se ambient umiri. Slišimo vodo, pogled se nam usmeri v gore, ležimo na travi. Pri jogi je stik z naravo najbolj pomemben, poleg pogleda vase. Vadba, odvisno od trenutka, traja od ure do ure in pol, prilagojeno na skupino. Poleg gostov iz naših prenočitvenih kapacitet in domačinov smo vedno odprtih rok tudi za naše domače goste. Vsakdo si lahko najde informacije o delovanju našega kluba Devayani in urnikih vadbe prek spleta.«Prav v teh dneh se Kranjskogorčanka pripravlja na odhod v Nepal. Tam se bo udeležila Yogalimpics, jogijskih olimpijskih iger, ki jih bodo pripravili v nepalski Pokhari. Prve dni maja se bo tam zbrala smetana mojstrov joge z vsega sveta. »Edina slovenska predstavnica bom, nastopila bom v svoji starostni kategoriji. Tekmovanje poteka v telesnih položajih, asanah. Preverja se ravnotežje, moč, gibljivost in možnost zadrževanja položaja ter kombinacija, ki si jo izbereš sam. Pravzaprav še ne vem, kaj me čaka, vendar pa določene osnove že poznam, saj sem na podobnem tekmovanju, torej s takimi pravili, pred leti že zmagala na jugu Indije. To so v Indiji tradicionalna tekmovanja. Načeloma jogisti tekmovanj ne maramo, čeprav je lahko tako preverjanje znanja in sposobnosti velik izziv.«Ana razkrije, da priprave na tekmovanje trajajo že nekaj časa: »Ne le na vadbah z mojimi vadečimi, ki nas druži neke vrste moštveni duh. Pripravljam se na tekmovanje z rednim izvajanjem joge ob prostih dopoldnevih in vaj za moč, saj sem pred le 10 meseci že drugič postala mamica.«