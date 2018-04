Janković: Storil bom vse, da preprečim zmago Janše

LJUBLJANA – Župan prestolnice in predsednik Pozitivne Slovenije (PS)je na tiskovni konferenci spregovoril o prihajajočih parlamentarnih volitvah, ki bodo 3. junija.Razkril je, da se je o morebitnem sodelovanju pogovarjal s premierjem v odstopu(SMC) in predsednikom SD. »Ego moramo dati na stran in poskrbeti, da bomo imeli odprto, normalno vlado,« je dejal Jankovič. »Storil bom vse, da bom preprečil zmago.« Osnovno vodilo je, kako zagotoviti, da levica zmaga, je še dodal.Prejšnji teden je PS tako kot ostale stranke, ki želijo sodelovati na volitvah, odprla transakcijski račun. Ali to pomeni, da se bo Janković, relativni zmagovalec parlamentarnih volitev leta 2011, ponovno potegoval za funkcijo na državni ravni? Dokončno odločitev bo sprejel do 3. maja, je sporočil., k mu javnomnenjske ankete dobro kažejo, se Janković ni pogovarjal. »Po 3. maju bo to jasno. Nikogar ne prosim za pogovor,« pa je odgovoril na vprašanje, ali načrtuje pogovor z njim.