Izgubili še drugič

LENDAVA – Pravda, ki se med lendavsko občino in Kmetijskim gospodarstvom (KG) Lendava vleče že dlje, bo, kot kaže, kmalu le končana. Član upravnega odbora KG Lendava in njegov večinski lastnikje od občine Lendava zahteval kar 531 tisočakov odškodnine zaradi razvrednotenja slabih šest hektarjev zemljišč ob enosmerni cesti, ki pelje mimo športnega parka proti Tomšičevi ulici v Lendavi. Kot je povedal, je želel doseči, da občina prometni režim vrne v prvotno stanje. »Naša zemljišča, vseh skupaj jih je za okoli pet hektarjev in pol, so s tem razvrednotena. Ko se je gradila lendavska obvoznica, sem v ta namen državi prodal sosednja zemljišča, ker sem čutil odgovornost do lokalne skupnosti in nisem želel ovirati razvoja občine, ta pa mi je zdaj tako vrnila,« je takrat povedal Magyar. Pravda traja že nekaj let, zdaj pa je višje sodišče le obravnavalo pritožbo KG Lendava na odločitev prvostopenjskega sodišča in jo zavrnilo.Občina je namreč s pomočjo evropskih sredstev leta 2013 opravila temeljito obnovo ceste ob potoku Ledava, s čimer se je povečala prometna varnost za vse udeležence v prometu, zlasti za pešce. Obnovljena cesta je postala tudi priljubljeno sprehajališče za domačine in turiste. KG Lendava je občini očitalo kršenje upravnih postopkov, ki se nanašajo na gradnjo objektov, kar je upravno sodišče zavrnilo.Sledila je tožba zaradi domnevne povzročitve škode zaradi spremembe prometnega režima. Prvostopenjsko sodišče je najprej pritrdilo tožbi, a je sledila pritožba občine na višje sodišče, ki je zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču v ponovno obravnavo. V ponovni obravnavi je prvostopenjsko sodišče odločilo v prid občine, čemur je sledila pritožba KG na višje sodišče, ki pritožbi ni ugodilo in je v celoti pritrdilo odločitvi v prid občine. Tako pravda, ki traja že tri leta, očitno dobiva epilog, občina pa bo zahtevala povrnitev vseh nastalih stroškov.