Iz dreka nas rešujejo Italijani

1,2 milijona evrov bo stalo novo plovilo za čiščenje morja.

»Več v tiskani izdaji. Dobite jo v bližnji trafiki, v aplikaciji na pametnih telefonih in tablicah ali pa jo naročite v e-trafiki.«

Danes pobirajo v Strunjanu

Prostovoljci, vabljeni danes na čiščenje v Krajinskem parku Strunjan, in sicer od Belvederja do strunjanskih solin. Ob 9. uri se lahko akciji pridružite na zbirnih mestih: kopališče Strunjan, bar Canvedin, parkirišče pod Belvederjem. Udeležencem bodo zagotovili brezplačno parkiranje, vrečke za smeti in rokavice ter malico po čiščenju.

KOPER – »Stopnja onesnaženosti slovenskega morja ni alarmantna in ne pomeni nevarnosti za kopalce, vsekakor pa ni prijetno in higiensko plavati v takem morju,« je za Slovenske novice povedal, vodja sektorja za varovanje obalnega morja Uprave RS za pomorstvo.Sreča v ekološki nesreči, bi lahko rekli, kajti v državi nimamo primernega ekološkega plovila za čiščenje morja ob onesnaženju takšne vrste. »Naše plovilo SVOM 1, ki bi bilo primerno za takšno čiščenje, ni v uporabi od leta 2012, in to zaradi pregrevanja hidravličnega sistema,« je še pojasnil Steffé. »Po strokovni oceni smo se odločili, da ne bomo investirali v obstoječe plovilo, temveč smo začeli postopek nabave novega plovila, ki bo v Slovenijo dostavljeno januarja 2019.« Stalo bo milijon dvesto tisoč evrov.In kako do takrat? »Do prihoda novega plovila bomo pobirali umazanijo z obstoječimi čolni SVOM, če bi se potrebe po vsakodnevnem čiščenju umazanije ekstremno povečale, pa bi v skladu z načrtom zaščite in reševanja na morju lahko aktivirali dodatne zmogljivosti. Konkretno to pomeni ekološko plovilo Luke Koper, d. d. Pri čiščenju morja zdaj sodelujeta dve plovili Sektorja za varovanje obalnega morja (SVOM), Direkcija Republike Slovenije za vode, na obalni črti koncesionar VGP Drava in posamezni upravljalci pristanišč in marin.«