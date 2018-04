Tako imenovani polovični IRONMAN, ki obsega 1,9 km plavanja, 90 km kolesarjenja in 21 km teka, pa ni le izjemnega pomena za slovensko športno javnost, pač pa tudi pomembna priložnost za turistično in gospodarsko promocijo Slovenije, zaradi česar je dogodek deležen pozornosti domače in tuje javnosti. Tretjega aprila je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor organizatorjem vročil tudi listino o častnem pokroviteljstvu dogodka in izrazil osebno podporo tekmovanju.Več na Polet.si.