Hrvaške jagode ob cesti so v resnici španske

Igor Jarkovič poudarja, da bodo prve slovenske jagode šele sredi maja. FOTO: Jaroslav Jankovič

Preprodajalci na tržnici v Padovi kar najceneje kupijo več dni stare jagode, ki še delujejo sveže.

4

evre stane 1 kg jagod v trgovini, ob cesti dvakrat toliko.

LJUBLJANA, KRŠKO – S toplim prvomajskim soncem je prišel čas osvežujočih napitkov, razgaljenih ramen in – seveda! – čas jagod. Pravijo, da so najbolj zapeljiv sadež matere Zemlje. V Sloveniji jih pridelujemo od nekdaj. Prve resne pridelave rdečih vrtnih jagod za prodajo so se lotili na Primorskem že pred stoletji, ko so gojili strunjanske jagode in jih prodajali v Trst.No, nekaj stoletij zatem so se že pred prvomajskimi prazniki ob cestah pojavili prodajalci z mizico, zabojčki jagod in senčnikom, da sonce ne bi preveč peklo. Enega smo par dni videvali ob cestnem priključku na avtocesto pri Brdu, svojo stojnico je postavil na makadamsko bankino ceste, ki jo renovirajo. Prodajalec je prednjo postavil tablo z napisom Jagode, pod njim pa še v angleščini Strawberry.Le na dveh stojnicah smo v tem času opazili napis slovenske jagode, na vseh preostalih pa so ta privlačni sadež pripeljali iz Hrvaške ali Italije, nikjer pa ni pisalo, da bi prišle iz Španije.Za mnenje smo povprašali, enega največjih in tehnološko najnaprednejših pridelovalcev jagod v Sloveniji. Na Brodu pri Podbočju na Krškem polju ima z jagodami zasajenih skoraj 10 hektarjev polj.»Ne, slovenskih jagod ta trenutek ni, prve bodo zrele šele prihodnji teden,« nam je takoj in odločno povedal.