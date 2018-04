Hotelirski prevzemi v glavnem mestu

32

hotelov je v Ljubljani.

V prodajo tudi Austria Trend hotel?

Ni dvoma, da smo postali tarča mednarodnih investitorjev v hotele.

Izet Rastoder FOTO: K. E.

Mestna sramota, imenovana hotel Bellevue FOTO: Mavric Pivk

Peter Sušnik je bil dolgoletni prokurist City hotela. FOTO: Leon Vidic

Od banan do hotela Bellevue

Austria Trend hotel. Je res na prodaj? FOTO: U. S.

Vlagatelji bi podirali in gradili

S turističnim razcvetom se je lani povprečna cena hotelskih sob v mestu povečala za 12 do 14 odstotkov, povprečna zasedenost pa za okoli 15 odstotkov. To so številke, ki Ljubljano uvrščajo med hitro rastoče hotelirske trge, zato ni nič nenavadnega, da so investitorji živčni. »Ni dvoma, da smo postali tarča mednarodnih investitorjev v hotele. Ker tisti v središču niso na prodaj, bi vlagatelji rušili in gradili kaj novega ali stavbe prenavljali, vendar hitro trčijo ob birokratske ovire,« je za Delo pred časom povedal novi direktor City hotela Gregor Jamnik.

Družini Tatić in, solastnici hotela Slon, končujeta prevzem City hotela. Direktor Slonaje sicer že pred časom prevzel vodenje City hotela in si od posla obeta občutne prihranke; in dobičke.V Sloveniji je malo poslovnih področij, ki bi bila za tuje investitorje tako zanimiva, kot je hotelirstvo. Natančneje, hoteli v središču Ljubljane so pravi magnet zanje. Večinska lastnika hotela Slon,in, sta že pred časom plačala polog in bosta kmalu (postopek je skoraj povsem na koncu, po neuradnih informacijah pa že končan) opravila nakup City hotela. Dozdajšnja lastnika hotela, ki ga Ljubljančani poznajo pod starim imenom Turist, avstralska Slovencain, sta hotel z 203 sobami pred časom povsem prenovila. Tako je zdaj direktor City hotela Gregor Jamnik, ki je tudi direktor Slona, hotela s 170 sobami. Mimogrede, dolgoletni prokurist City hotela je bil, pred časom vidni član Janševe SDS, mestni svetnik, ki pa se je iz politike umaknil.Kot je slišati iz bulvarskih virov, je na t. i. hotelskem trgu zdaj norišnica, zanimanje tujih vlagateljev za nakup ali gradnjo hotela v središču glavnega mesta pa je velikansko. Kot je neuradno slišati, naj bi bil na prodaj tudi Austria Trend hotel na Dunajski cesti, ki je v 100-odstotni lasti družbe Österreichisches Verkehrsbüro Aktiengesellschaft. Zakaj iščejo novega lastnika, za zdaj ni povsem jasno.Da hoteli najbrž res postajajo zlata ljubljanska jama, bržkone kaže tudi nakup starega, razpadajočega Bellevueja v ljubljanskem parku Tivoli. Podrtijo, ki je zaščitena kot spomenik lokalnega pomena, je dozdajšnji lastnik, jordanski državni nepremičninski sklad Mawared, prodal največjemu uvozniku eksotičnega sadja pri nasSpomnimo: Jordanci so hotel leta 2009 za 7,5 milijona evrov kupili od Študentskega servisa Maribor. Ob nakupu so napovedali prenovo in širitev, vendar je častni generalni konzul Jordanije v Slovenijileta 2014 pojasnil, da Jordancev gradnja ne zanima in da od leta 2013 iščejo kupca. Zdaj so ga dobili!Ob omembi Rastoderja pa spomnimo še, kako je že pred časom taisti Rastoder iz stečaja družbe S1 kupil gradbeno jamo na Bavarskem dvoru in jo nato prodal srbski Delti. Ta je v lasti srbskega tajkuna, ki je na Bavarskem dvoru zgradil hotel s petimi zvezdicami. Prav Miškovićeva Delta je leta 2008 z Grepom (ki je gradil Stožice, a trgovskega centra ni dokončal, ker mu je zmanjkalo denarja) podpisala pogodbo, po kateri naj bi v trgovski center vložila vrtoglavih 242 milijonov evrov, a je od pogodbe nato odstopila. Uradno zaradi začetka krize.