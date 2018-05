Gašperju bodo pomagali tudi sošolci

Novo mesto - NOVO MESTO – Življenje 18-letnega Gašperja Mlakarja iz Jerman Vrha v občini Škocjan je zaznamoval 25. julij 2017, ko se je z motorjem peljal na počitniško delo in mu je pot zaprl kombi. Pristal je na vozičku, je tetraplegik, a kljub temu si je postavil nove cilje, prav zavoljo njegove pozitivne naravnanosti je v mesecih težkega okrevanja že precej napredoval.



»Devetega maja začnem terapije v Zagrebu. Saj vem, da shodil ne bom, rad pa bi povečal svojo gibljivost in pridobil na ravnotežju in moči,« pove Gašper, ki ga naprej žene tudi želja po športnih aktivnostih, uspešen je že v namiznem tenisu, rad bi se preizkusil tudi v smučanju, predvsem pa želi biti čim bolj samosto­jen. Dodatne terapije bodo izvajali na zasebni kliniki v Zagrebu, gre za 6- do 8-tedensko obravnavo z robotsko fizioterapijo. Dan terapije stane 350 evrov, znesek zdravljenja je 10.000 evrov.



A pri tem Mlakarjevi niso ostali sami, da je Gašperju in njegovi družini treba pomagati, so opazili tako pri krajevni organizaciji Rdečega križa Bučka kot Gašperjevi sošolci. Gašper je namreč dijak Šolskega centra Novo mesto, kjer se je na srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli šolal za mizarja.



Zato so člani Big banda Šolskega centra Novo mesto pod vodstvom Gregorja Zagorca pripravili prvi samostojni koncert v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu – vstopnine ni bilo, so pa zbirali prostovoljne prispevke za sošolca. Pomoč Rdečemu križu je ponudila tudi občina Škocjan, sicer pa Rdeči križ denar za Gašperja zbira na TRR: SI56 0297 0025 9477 202, sklic 00/903062.