Gasilec v domači vasi požgal hlev s konji

Pred preiskovalnim sodnikom naj bi požig že priznal. FOTO: Facebook

Iz hleva je gospodar rešil enega konja, za drugega, kozo in kokoši je bilo prepozno. FOTO: Aleš Andlovič

Policisti in kriminalisti so osumljenca prijeli že slabih 14 ur po požigu. FOTO: Aleš Andlovič

BUKOVCI – Vsega malo več več kot tristo prebivalcev štejejo Borovci, naselje v občini Markovci, a verjetno v vasi ni nikogar, ki po razkritju, da imajo v svojih vrstah predrznega požigalca, ni bil šokiran.»Da se dogajajo nevsakdanje stvari, smo vedeli. Najprej so goreli koši za smeti, nato sta zgorela osebna avtomobila pred gasilskim domom. A zdaj so šle stvari predaleč,« nam je razlagalaiz Prvencev. In prav tam se je pred dnevi začela požigalska drama. Na uri je bilo nekaj pred pol deseto uro zvečer, ko so bili domači gasilci obveščeni, da gorijo ciprese. Te obdajajo ekološki otok, na katerem so postavljeni zabojniki za smeti za zbiranje stekla.Domači gasilci iz prostovoljnega društva Prvenci-Strelci so bili hitro na kraju požara, saj imajo gasilski dom le nekaj deset metrov stran. Brez dlake na jeziku je, ki je tudi sam pomagal pri gašenju, razlagal: »Same se ciprese zagotovo niso vžgale.« In imel je prav, saj je, kot kaže, požar v Prvencih služil le kot preusmeritev pozornosti. Ni minila ura, ko so se prižgale sirene v slaba dva kilometra oddaljenih Borovcih. In tam je bilo veliko bolj resno kot pri požaru cipres.Ura je bila že krepko čez deseto zvečer, ko jesedel pred televizijskim sprejemnikom. Slišal je pokanje, kar ga je zvabilo na plan, kjer je ugledal svoj dobrih 80 kvadratnih metrov veliki hlev v plamenih. Brez razmišljanja je gospodar stekel vanj in rešil konja. Da bi pred zublji obvaroval še druge živali, je bilo prepozno. »Mariborski kriminalisti in ptujski policisti so ugotovili, da je bil požar podtaknjen, materialna škoda pa nekoliko višja, kot se je sprva predvidevalo, in znaša okoli 25.000 evrov. Med ogledom so policisti in kriminalisti zraven poginulega konja našli še štiri poginule kokoši in manjšo kozo. Storilec ni le požgal gospodarskega poslopja, ampak je po nepotrebnem povzročil tudi trpljenje živali,« je dejalz mariborske policijske uprave.Poveljnik PGD Borovcije posredovanje opisal z naslednjimi besedami: »Prišlo je do požiga manjšega kmetijskega objekta, hleva za konje. Sodelovalo je 35 gasilcev s petimi vozili. Že kakšne tri minute po pozivu smo bili na kraju požara in objekt pogasili s peno in vodo.« Prvi mož Prostovoljnega gasilskega društva Borovci je še razkril, da so od lastnika objekta izvedeli, da so požigalca ujele varnostne kamere, ki jih ima Ivan Sok nameščene na svojem mizarskem objektu v neposredni bližini. »Kdo je, pa ne vemo,« je dan pozneje še razložil Marjan Mislovič.V isti sapi je možakar, ki izhaja iz gasilske družine, saj so v društvu aktivni skoraj vsi člani njegove družine, razložil, da bodo naredili vse, da požigalca ujamejo. Govoril je tudi o vaških stražah, samo da bi odkrili, kdo je nevarni storilec. Toda Marjan Mislovič v času, ko je dajal izjave medijem, ni vedel, da so si posnetke že ogledali kriminalisti in našli osumljenca – po neuradnih podatkih nikogar drugega kot njegovega sina. Ko so policisti nekaj posnetkov pokazali tudi domačinom, je bilo indicev dovolj, in 27-letnemu Davidu Misloviču so odvzeli prostost ter ga odpeljali v 48-urno pridržanje. »To je šok za celotno vas. Nihče si ni mislil, da je domnevni požigalec eden od nas,« nam je dejal eden od prebivalcev Borovcev, medtem ko so drugi le odkimavali in se kot po tekočem traku zavijali v molk.Za družino Mislovičevih, ki v vasi in daleč naokoli slovijo kot predani gasilstvu (zraven Marjana so v gasilskih vrstah tudi njegova žena in sinovi), je aretacija sina Davida velik šok. Izvedeli smo, da so ga ptujski policisti s kazensko ovadbo zaradi požiga odpeljali na zaslišanje k preiskovalni sodnici okrožnega sodišča na Ptuju. Ta je zanj odredila pripor, kjer bo počakal na začetek sojenja, na katerem mu grozi kazen od najmanj enega po vse do osmih let zapora. Iz neuradnih, a dobro obveščenih virov smo še izvedeli, da naj bi se David Mislovič pred preiskovalno sodnico pokesal in požig hleva priznal. Na posnetkih varnostnih kamer, nameščenih na mizarski delavnici Ivana Soka, je bilo tudi razbrati, da se je požigalec okrog hleva smukal dvakrat. Prvi poskus, da bi zanetil ogenj, mu je spodletel, zato se je, tako je razvidno, vrnil na kraj zločina.