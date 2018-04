Gasilci črpali meteorno vodo, nekaj objektov poplavilo

LJUBLJANA, BLOKE, IG, STRAŽA – Krajevne plohe in nevihte so zajele državo, meteorna voda pa ponekod že povzroča težave. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so gasilci črpali vodo iz stanovanjskih objektov v naseljih Velike Bloke, Iška in Malo Trebeljevo. Poleg tega je zaradi poplavljenega cestišča zaprta cesta Zagorje–Trbovlje v Bevškem. V naselju Velike Bloke je po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje zaradi močnega naliva meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt. Na pomoč so priskočili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Velike Bloke in meteorno vodo s pomočjo protipoplavnih vreč in peska preusmerili. Poleg tega so vodo ob objektu in v njem izčrpali ter ga izsušili.



Tudi v občini Ig v naselju Iška so tamkajšnji gasilci izčrpali dva kubična metra vode iz stanovanjskega objekta in očistili kanalizacijske jaške. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Prežganje pa so izčrpali vodo iz stanovanjskega objekta v naselju Malo Trebeljevo.



Zaradi obilnega deževja je voda zalila tudi dve garaži in dvorišče sosednje hiše v Straži. Tamkajšnji gasilci so vodo iz kleti izčrpali in počistili prostore, na zalitem cestišču pa so očistili nanos blata in peska. Meteorna voda je nevšečnosti povzročila tudi v občini Zagorje ob Savi, v Vrhovem v občini Radeče pa se je zaradi dviga podtalnice in kanalizacijskih vod zamašil jašek. Od tam je tekla voda in ogrožala stanovanjsko hišo, zato so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Vrhovo jašek odmašili.



Težave tudi na cestah



Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste je zaprta tudi glavna cesta Trbovlje–Hrastnik zaradi kamenja na cestišču. Obvoz za osebna vozila je po cesti Trbovlje–Boben–Hrastnik.



Sicer pa je Agencija RS za okolje (Arso) pozno popoldne izdala opozorilo, da so ob nevihtah krajevno možni močnejši nalivi, pri tem ni izključena tudi toča. Po napovedih naj bi se vreme ponoči umirilo.