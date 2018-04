FOTO: Zeleni Jurij je v našo deželo čisto zares prinesel pomlad

Dekleta so imela v rokah rožice. FOTO: Mojca Marot

Jajca in špeh v dar

Kranceljpintarice so rožice izdelovale tudi iz krep papirja. FOTO: Mojca Marot

Ocenijo še rogove

Zeleni Jurij je na sprevodu skozi Laško pobiral darove in za vsakega trikrat poskočil. FOTO: Mojca Marot

LAŠKO – Na god sv. Jurija, ki je spomladanski kolednik, so ulice v Laškem še posebno pisane, živahne in polne zelenja ter pisanega cvetja. Učenci tamkajšnjih osnovnih šol se namreč pridružijo Sprevodu zelenega Jurija, ki je v tem mestu ob Savinji tradicionalna prireditev že 29 let, skupaj s Stikom pa jo pripravlja Zveza Možnar z etnoodborom Jureta Krašovca.Zeleni Jurij je vselej na čelu sprevoda, odet v zeleno bukovino, ki mu ob sprehodu po mestnih ulicah, kjer pobira darove, največkrat so to jajca in špeh, ob tem pa trikrat poskoči, delajo družbo harmonikarji ter številni pastirji in pastiričke. Letos se je po ulicah sprehodilo okoli tristo osnovnošolcev nižje razredne stopnje, v pastirice so se odele tudi njihove učiteljice. Dekleta so imela na glavah venčke, spletene iz spomladanskega cvetja, v rokah pa košare s šopki, ki so jih delile tudi med domačine, ki jih vsako leto nestrpno čakajo po vsem mestu. Ob tem pojejo pastirske pesmi ter posebno Jurjevo pesem, ki zveni takole: »Svetega Jurja vodimo, za jajca, špeha prosimo. Sveti Jurij orožnik, bodi ti naš pomočnik. O svetem Jurju maša, je dobra kravja paša.« Fantje, oblečeni v pastirčke, imajo na glavah pastirske in planinske klobuke in za njih zataknjeno cvetje, v rokah pa ročno izdelane piščali in prdce pa tudi rogove iz vrbovega lubja, s čimer delajo velik trušč.Sprevod zelenega Jurija se po sprehodu po ulicah vselej zbere na graščinskem dvorišču pred laško občino, kjer jim košaro z darovi izroči tudi župan, posebna komisija pa nato oceni rogove, ki jih imajo fantje in v katere trobijo. Zmaga tisti, ki ima najdaljšega in tudi najglasnejšega. Dogajanje popestrijo z rajanjem in prikazom pastirskih iger. Medtem si lahko na stojnicah ogledajo, kako se izdelajo rogovi, piščali in prdci, dekleta in žene pletejo venčke iz svežega cvetja, kranceljpintarice pa izdelujejo rože iz krep papirja. Obiskovalci lahko skupaj z najmlajšimi pokusijo posebno Jurjevo jed, tako imenovani cvrtnjak, ki je narejena iz jajc in špeha. Omenjeno prireditev v Laškem sicer uvrščajo v sklop izvirnih, narodopisnih posebnosti tega mesta, ki temelji na pisnih virih iz druge polovice 19. stoletja.