FOTO: Veber sestankuje in se ne vdaja

LJUBLJANA – Nepovezani poslanec Janko Veber, ki se je ponudil, da prevzame položaj predsednika vlade in konča ta mandat, še vedno upa, da mu bo uspelo prepričati poslance, da ga podprejo. Čeprav so poslanske skupine, ki bi lahko predlagale svojega kandidata, napovedale, da ne nameravajo prispevati podpisov za njegovo kandidaturo, Veber ni obupal in še naprej skuša prepričati vsaj 10 poslancev. Toliko podpisov namreč Veber potrebuje za kandidaturo. Na naše vprašanje, ali mu jih je uspelo zbrati je odgovoril: »Pogovore za podpise še opravljam.« Ali je pogovor o mandatarstvu tekel tudi v petek, ko smo ga opazili v enem izmed ljubljanskih hotelskih lokalov, ni želel razkriti. Po pogovoru s starejšim gospodom je sedel v svojega nemškega jeklenega konjička in se odpeljal. Parkiral ga je točno pred vhodom, kjer običajno vozila niso parkirana. Napoveduje osvoboditev ugrabljene države

Veber ima sicer v teh dneh polne roke dela, saj se pripravlja na ustanovitveni kongres nove politične stranke Sloga. Stranko bo s somišljeniki ustanovil to soboto. »Obljubo izpolnjujem. S političnimi sredstvi bom deloval na način, da oblastniške funkcije iztrgam iz krempljev elit, ki so ugrabile svoje stranke za uresničevanje svojih ozkih interesov. Oblast bomo vrnili ljudstvu v najplemenitejšem pomenu tega ustavnega, vendar pozabljenega določila. To pomeni, da bo ljudstvo prevzelo še upravljanje nerazporejenega dela doslej družbene in s tem neupravičeno podržavljene lastnine in zagospodarilo z ustvarjenimi novimi vrednostmi,« je v vabilu na kongres zapisal Veber. Bolj kot Veber so verjetne predčasne volitve

Po odstopu Mira Cerarja v sredini marca in odločitvi Boruta Pahorja, da ne bo predlagal mandatarja, imajo poslanci čas, da do 10. aprila predlagajo svojega mandatarja. Po tem roku začne teči še 48-urni rok, v katerem lahko DZ odloča o tretjem poskusu iskanja mandatarja. Če ga poslanci ne bodo predlagali, bo predsednik DZ o tem obvestil Pahorja, ki bo dan kasneje razpustil parlament in razpisal predčasne volitve. Te bi lahko bile 27. maja ali pa 3. junija.