FOTO: Ste videli, kako je razsvetlilo slovensko nebo? 

LJUBLJANA – Če ste sinoči zrli v nebo, ste morda imeli srečo in opazili trenutek, ko je meteorit razsvetlil slovensko nebo. Sled, ki jo je ob eksploziji pustil za sabo, je bilo videti približno pet sekund. Ob tem so se na nebu pojavili barvni odtenki, ob katerih je mnogim vzelo sapo. Ponekod je bilo menda ob tem, ko je meteorit vstopil v atmosfero, mogoče slišati tudi pok.Edinstveni prizor je bilo moč videti v Sloveniji, Madžarski, Avstriji, Nemčiji, Hrvaški in Češki. Tisti, ki so meteorit zamudili, se lahko potolažijo s fotografijami, ki so jih nekateri objavili na spletu.