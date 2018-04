FOTO: Snežno presenečenje

LJUBLJANA – Snežinke so nas letos razveselile kar nekajkrat in poskrbele za res debelo snežno odejo, ki v višjih legah še vedno vztraja. Pri Agenciji RS za okolje (Arso) ugotavljajo, da so najvišje snežne odeje dosežene prav sredi aprila.»Na Kredarici je tridesetletno povprečje za ta čas okrog tri metre, letos pa ga je dobrih pet (rekord iz aprila 2001 je okoli sedem metrov). Snežna odeja letos v tem času pokriva tudi sredogorje. Sneg se bo tako talil v pozni pomladi in zgodnjem poletju, kar pomeni, da bomo vsaj do začetka poletja imeli vodne zaloge,« še dodajajo.Kako je bilo v istem obdobju lani, lahko preverite spodaj. Arso pa še razkriva: »Krvavec je bil lani brez snežne odeje, letos je snega še meter, na Voglu ga je bilo lani 70 centimetrov, letos ga je še 270.«