FOTO: Sneg ohromil Slovenijo, ponekod tudi do 75 centimetrov

LJUBLJANA – Petek je prinesel prvo obilnejše sneženje to zimo. Zaradi težkega južnega snega so ponoči padala številna drevesa in tako še dodatno ohromila promet. Največ snega po nižinah je zapadlo na Notranjskem, vremenoslovci pa za ta del Slovenije za danes napovedujejo, da se bo snežna odeja odebelila še za okoli 30 centimetrov.

Največ snega je zapadlo v gorah, zato tam obstaja velika nevarnost plazov! Vremenoslovci in policija opozarjajo: nikar ne hodite v gore. Razmere so zelo nevarne tudi zaradi megle in padavin, opozarja PU Kranj. Nevarnost proženja snežnih plazov na območju Zelenice je velika. Kljub temu so dopoldne opazili dve osebi, ki sta se vzpenjali na Zelenico. Koča na Zelenici bo zaradi varnosti ta konec tedna sicer zaprta.

Zelenica. FOTO: PU Kranj