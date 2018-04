FOTO: Smeti mečejo kar iz avtomobilov

Krajani vsako leto očistijo Podgrad. FOTO: Oste Bakal

40 udeležencev akcije se je razpršilo po Podgradu.

Nabralo se je veliko smeti. FOTO: Oste Bakal

Radgonski gasilci, potapljači, njihovi svojci in podporniki so čistili območje ob reki Muri. FOTO: PDG Radgona

Napolnili več kot 200 vreč

Odpadki ne spadajo v naravo! FOTO: PDG Radgona

Skozi Podgrad potekata dve regionalni cesti, in prav v jarkih ob prometnicah je največ odpadkov.

PODGRAD – »Naši krajani se zavedajo, da moramo tudi sami skrbeti za videz našega kraja, zato smo se kot za številne druge skupne akcije znova zbrali in pobrali vse odpadke, ki smo jih odkrili v Podgradu,« nam je razlagal, eden izmed organizatorjev tradicionalne pomladne čistilne akcije na območju Podgrada v radgonski občini. V lepem sončnem vremenu se je podobno kot vsa leta doslej zbralo veliko domačinov, otrok in odraslih, in vsi skupaj so se spopadli z odpadki, ki jih žal nikoli ne zmanjka. Skozi kraj namreč potekata dve regionalni cesti, in prav v jarkih ob teh prometnicah je največ odpadkov, predvsem plastike in podobnih reči, ki jih ljudje večinoma mečejo iz avtomobilov. Zato ne pomaga niti dejstvo, da Podgrajčani vsako leto prečešejo celotno območje svojega kraja in ga očistijo. Kot nam je še povedal Fišinger, so v kraju zadovoljni z akcijo, tako z udeležbo kot s tistim, kar jim je uspelo pobrati iz narave.Okrog 40 udeležencev se je razpršilo po vsem kraju. Kot so nam povedali, je najhuje ob obeh glavnih državnih cestah, tako proti Mariboru kot proti Tratam. Največ je pločevink in plastenk ter drugega odpada. Precej odpadkov je tudi ob reki Muri ter sprehajalni poti ob Plitvici. »Kljub vsemu smo veseli, da jih je iz leta v leto manj. Torej se ljudje, vsaj domačini, zavedajo, da narava ni odlagališče odpadkov. A čeprav je za odvažanje odpadkov, tako kosovnih kot gospodinjskih, pri nas dobro poskrbljeno, bo še vedno treba organizirati tudi tovrstne akcije,« je dodal sogovornik. Odpadke so večinoma pospravili v vrečke, koncesionar za ravnanje z odpadki jih je odpeljal v zbirni center v Puconcih.Udeleženci akcije so se sicer lotili dela v treh skupinah, vodili so jih Uroš Fišinger,in. Po končani akciji in skupni malici pri ribiškem domu Podgrad, kjer je imela glavno besedo domačinka, se je večina udeležencev še nekaj časa zadržala v prijetnem klepetu, dogovarjali so se tudi o nadaljnjih aktivnosti. Teh med Podgrajčani, ki vedno držijo skupaj, v zadnjih letih ne manjka. »Krajani Podgrada se zahvaljujemo za sodelovanje in pomoč pri izvedbi čistilne akcije KS Gornja Radgona, Občini Gornja Radgona, Komunali Radgona in Ribiški družini – TE Radgona,« je še dodal Fišinger.Na območju Gornje Radgone pa je potekala še ena uspešna čistilna akcija, kakšnih 30 radgonskih gasilcev in potapljačev ter njihovih svojcev in simpatizerjev je namreč tradicionalno čistilo območje ob reki Muri. Žalostno so ugotovili, da je kljub dobro organiziranemu ravnanju z odpadki na območju še vedno veliko preveč ljudi, ki smeti odmetavajo v okolje. Tako niti ne preseneča, da so udeleženci akcije tako rekoč od svojega gasilskega doma pa vse do Lisjakove struge nabrali več kot 200 vreč smeti in raznih drugih kosovnih odpadkov.»Hvala vsem, ki so se udeležili tokratne akcije, in predvsem hvala Lions klubu Gornja Radgona za pomoč pri izvedbi. Apeliramo pa na vse državljane, da skupaj varujemo naravo in naše okolje, v katerem živimo. Ne odmetavajte smeti v naravo, saj imamo v Gornji Radgoni zbirni center za odpadke. Brezplačno jih peljite tja in s tem prispevajte svoj delež k ohranitvi okolja,« poudarjajo v PGD Gornja Radgona.