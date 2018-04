FOTO: Skale za las zgrešile voznika, avto totalka

IDRIJA

Totalka

Skala visi nad cesto. FOTO: Marko Feist

Na varnem šele čez dve leti

Skala je padla tik pred voznika citroëna C4. FOTO: Aleksander Paglavec

Aleksander Paglavec upa, da se ne bo kdaj zgodila tragedija. FOTO: Marko Feist

20

tisoč evrov škode so skale povzročile vozniku citroëna.

»Strašno je moralo biti. Če bi imel kakšen slab avto, bi se lahko precej drugače končalo.

- IDRIJA – Če ste se že kdaj peljali po cesti med Godovičem in Idrijo, predvsem po odseku od Zale naprej, so vam v spominu ostale visoke skalnate stene ob ovinkasti cesti. Med njimi je še posebno grozeča velikanska skala, ki visi dobesedno nad prometnico.»Še naslednji dan po dogodku se je tresel. Prestrašen je bil,« nam grozljivo pripoved Idrijčana, ki se medijsko ne želi izpostavljati in ki je bil žrtev te skale, na kratko razloži zavarovalni agent. Nanj se je obrnil po tem, ko je od zavarovalnice zahteval povrnitev škode (avto je imel zavarovan kasko).Zgodilo se je pred dobrim mesecem, 6. marca, okoli 20.30, ko se je možakar s citroënom C4 vračal domov. Ko je prispel pod previsno skalo, se je nanj kar naenkrat vsulo več skal. »Peljal se je in kar naenkrat je počilo,« se sogovornik spominja njegovih besed. Skale niso bile prav nič majhne. Največja, polmetrska, je priletela le nekaj centimetrov pred voznika direktno na armaturno ploščo in jo prebila. Preostale, nekoliko manjše, so se razletele po drugih delih vozila. Ena je tako pristala na zadnji strani vozila, druga na strehi, prav nad glavo voznika, dve manjši sta se zagozdili pri armaturni plošči, dve pa sta prileteli na pokrov motorja. Kakšno škodo so povzročile, je razvidno s fotografij.»Strašno je moralo biti. Če bi imel kakšen slab avto, bi se lahko precej drugače končalo,« med pogovorom z nami razmišlja zavarovalni agent. Kot po čudežu Idrijčan v nesreči ni utrpel niti ene praske, le volan mu je pritisnilo ob noge. Je pa zato bil avto »totalka«. In kot da to še ni dovolj, je bil skoraj popolnoma nov. Lastnik ga je vozil vsega skupaj mesec in pol. Škoda je bila na koncu ocenjena na 20.000 evrov, zavarovalnica jo je v celoti izplačala.Paglavec pravi, da je problem tega odseka že dolgoleten. O tem so se pogovarjali že na začetku devetdesetih let, ko je bil še sam član idrijskega občinskega sveta. Vsa ta leta so na cesto padli številne skale in drevesa, poškodovanih je bilo zato kar precej vozil, a se na srečo doslej ni nikoli zgodila tragedija. V zadnjih letih je cesta že zaščitena z lovilnimi mrežami, a največja težava je omenjena skala. Na mizi je bilo več rešitev. Kot nam je povedal sogovornik, so bila razmišljanja, da bi skalo razstrelili, a bi bil potem problem, kam speljati odpadni material. Ta bi lahko zasul bližnji potok.No, država se je na koncu odločila, da bo voznike zaščitila s tako imenovano galerijo. »V letu 2019 bo izvedena podporna konstrukcija za galerijo ob vodotoku Zala, deloma s piloti, ki se bodo nadgradili še s stebri do nivoja ceste in deloma s podpornim zidom. Pod previsom bo za zagotovitev potrebne širine za galerijo odstranjena brežina na dolžini približno 60 m ponekod tudi do en meter. Izvedena bo še zadnja stena galerije. V prihodnjem letu bo dokončana galerija in izvedena rekonstrukcija ceste,« so razložilina Direkciji RS za infrastrukturo. Dodali so, da bo v prvem letu gradnje potrebna popolna zapora ceste, predvidoma avgusta, ker je takrat najbolj sprejemljivo za gospodarstvo in Idrijčane (kolektivni dopusti). Vrednost gradbenih del po projektantski oceni znaša 2,4 milijona evrov.Vse do takrat bodo vozniki tako še naprej glavo nosili na prodaj. »Ko se peljem tam mimo, imam kar slab občutek. Gledaš gor in upaš, da ne bo kaj padlo,« pove Paglavec in doda, da so imeli doslej veliko srečo, da zaradi kamenja ni nihče umrl. Tako naj ostane še vse do konca sanacije.