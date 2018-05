FOTO: Pred štirimi leti pogorel kozolec, zdaj jim je strela zažgala hlev

Darko in Klemen ob traktorju, zadaj nov kozolec, stari je pogorel. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Požar že pred štirimi leti

ŠKOCJAN – Ponedeljek je bil res težaven dan. Zrak, nabit z vlago, in vremenska napoved, ki je napovedovala plohe in nevihte, nista bila ravno obetavna. Nad Dolenjsko so se popoldne, ko je nekatere dele države že zajelo neurje, začeli zgrinjati temni oblaki, deževati je začelo šele v mraku. Tudi bliskalo se je in grmelo, strele pa so prav grozljivo razsvetljevale nebo.»Ura je bila nekaj minut pred pol deseto zvečer, ko sem si v kopalnici umivala roke. Nenadoma je močno počilo, nato me je med umivanjem streslo, tako da si niti vode nisem upala zapreti. V trenutku je zmanjkalo še elektrike, takoj pa sem v stanovanju začutila vonj po zažganem in pomislila sem, da je morda strela skurila televizijo. Odhitela sem ven, da bi pogledala po okolici, kam je udarilo. Ob takšnih udarih vedno pogledam po strehah, ali bi kje strela zanetila požar, v tistem pa vidim, da se iz strehe našega gospodarskega poslopja kadi, izpod opeke se je že videl ogenj. Kako dolga je minuta, ko vidiš, da gori, a si povsem nemočen, gasilcev pa še ni,« je ponedeljkov večer začela opisovatiiz Zloganja, naselja v občini Škocjan.Z moževo mamosta v popolni temi, ko je lilo kot iz škafa, že iskali možnosti, kako bi se lotili ognja, sinje takoj začel umikati mehanizacijo izpod strehe, v tistem pa so prihiteli sosedje, vsak s svojim gasilnim aparatom, in se takoj lotili gašenja požara. Seveda so še prej na pomoč poklicali gasilce in res sreča je bila, da so se z rdečim petelinom spopadli takoj in so ogenj ukrotili, preden bi zajel vso streho. Gospodarsko poslopje se namreč drži sosedovega, stoji pa v strnjeni vasi, in domačini si kar ne upajo pomisliti, kaj bi lahko bilo, če bi zagorelo sredi noči, ko bi večina spala. Takrat morda niti opazili ne bi, da so okoliške hiše zaradi udara strele ostale brez elektrike in telefona. In da ogenj že požira ostrešje poslopja. Zaradi hitrega posredovanja je nepoškodovano tudi žito, ki je v prostorih pod streho na drugi strani objekta.Gospodarje ravno prišel v službo v Revoz in se pripravil, da bo začel nočno izmeno, ko ga je poklicala mama, da gori. Seveda je šel takoj domov, kjer se je z gasilci in vaščani že zvečer lotil pospravila, od ognja uničeno in ožgano slamo, te je bilo 40 bal, so že ponoči pospravili, prav tako je že zvečer prišel elektrikar in hišo priklopil na omrežje, medtem ko je gospodarsko poslopje še brez elektrike, močan udar strele je namreč ven pometal več vtičnic, na nekaj mestih, kjer je napeljana inštalacija, je celo razbilo omet.»Februarja so minila štiri leta, ko nam je pogorel kozolec. Ker je takrat zagorelo sredi noči, okoli enih, požara ni nihče opazil pravi čas, tako da je kozolec povsem pogorel, hišo ob njem pa so varovali gasilci. Škode je bilo za 160.000 evrov, saj je zgorela prav vsa oprema, kakšnih 15 strojev je bilo pod njim, pa krma, drva,« se je spomnila Darkova mama Štefka, ob našem obisku pa je njen mož, ta je star 80 let, delal v hlevu. »Oče je to domačijo prevzel v šestdesetih letih. Prej je bila tu stara hiša, zraven sta postavila novo, hlev sta obnovila,« našteva Darko. In seveda na domačiji ves čas kmetujejo. Zdaj je v hlevu 20 pujsov, žal je v ponedeljek zvečer eden zaradi udara strele poginil.Na občini Škocjan so imeli prav v ponedeljek zvečer gasilci sestanek, po sestanku pa so šli na pijačo v gostilno Luzar, kjer je delala Darkova hčerka. »Vsi so dobili sporočila in samo povedali so, da gori objekt na naslovu Zloganje 25. To je bil naš naslov! Vsi gasilci, kakšnih 30 jih je bilo, so takoj vstali in odšli, ni bilo časa, da bi kar koli pojasnjevali. Seveda sem se ustrašila. Takoj sem vzela v roke telefon in preklicala celo vas, pa se ni nihče oglasil,« je minute negotovosti opisovala Katja.»Res hvala prav vsem, ki so pomagali pri gašenju, tako sosedom in domačinom kot gasilcem,« je bil hvaležen Darko, ki se je takoj zjutraj lotil tudi popravila strehe. Vremenoslovci so namreč napovedovali novo deževje.