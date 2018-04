FOTO: Podrtija se bo vsak čas sesula na cesto

Podprli so jo s tramovi, vendar to ni dovolj. FOTO: Oste Bakal

Zadevo je že prevzel gradbeni inšpektor in poskuša stopiti v kontakt z lastniki. Ti naj bi živeli v Avstriji.

Del stavbe so sicer podprli z lesenimi podporniki, toda to je premalo, da bi preprečilo podrtje.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI – Na skrajnem severovzhodu države se je med zadnjim deževjem sprožilo kar precej plazov. Poleg gozdov, kmetijskih in drugih zemljišč ter prometnic je bilo ogroženih tudi nekaj hiš in drugih objektov. Najhuje je bilo na Janževem Vrhu, kjer je družina ostala brez novejše hiše, pa na Zagajskem Vrhu, v Rinčetovi grabi, Dolgovaških goricah, Negovi, Vadarcih, na Železnih Dverih in še kje. Žal je narava prebivalce očitno začela kaznovati zaradi nekaterih nepravilnih posegov v okolje.Na Rožičkem Vrhu, lepi in napredni vasi z okoli 220 prebivalci, letos niso opazili pojavljanja klasičnih plazišč, vseeno pa imajo krajani in vsi drugi, ki se skozi vas peljejo po glavni prometnici, skrbi. Starejša hiša na naslovu Rožički Vrh 32, tik ob najbolj prometni krajevni cesti, ki povezuje kraj s sedežem občine Sveti Jurij ob Ščavnici na eni ter Kapelo in Radenci na drugi strani, se bo, vsaj tako je videti, vsak čas sesedla. Del stavbe že nevarno visi nad cesto.Bog ne daj, da bo takrat mimo pripeljalo kakšno vozilo ali da bo šel mimo pešec, morebiti otrok, katastrofa je neizogibna! Domačini se bojijo zlasti za varnost svojih otrok. Del stavbe so sicer podprli z lesenimi podporniki, toda to je premalo, da bi preprečilo njeno podrtje.Župan občine Sveti Jurij ob Ščavnicinam je potrdil, da je bil seznanjen s stanjem objekta, ki da je dejansko lahko nevaren, zato so nemudoma sprožili vse potrebne aktivnosti, da bi se zadeva tako ali drugače rešila., inšpektor Medobčinskega inšpektorata v Gornji Radgoni, nam je povedal, da so takoj ukrepali ter obvestili gradbenega inšpektorja. Ta menda poskuša stopiti v kontakt z lastniki, ki naj bi živeli v neposredni bližini reke Mure, v sosednji Avstriji. Potočnik je dodal, da so vzdrževalcu lokalnih cest v občini Sveti Jurij ob Ščavnici naročili postavitev prometnih označb, ki opozarjajo na nevarnost.Med pogovorom s krajani smo še zvedeli, da težave niso od včeraj in da so del objekta prav zaradi nevarnosti rušitve pred približno tremi leti že odstranili. A ker je zob časa zdaj dodatno poškodoval stavbo, ni druge rešitve, kot da jo podrejo. Podobno kot takrat so se tudi zdaj v reševanje zadeve vključili gradbeni inšpektorji in domačini pričakujejo, da bo kmalu izdana ustrezna odredba, ki bo preprečila morebitno katastrofo.