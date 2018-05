FOTO: Po Pomurju klestila kot oreh velika toča

Opozorilo tudi iz Avstrije

GORNJA RADGONA, MURSKA SOBOTA – Ob koncu prvomajskega praznovanja, v sredo pozno popoldne, je vreme skrajnemu severovzhodu države povzročilo velike preglavice. Ne le močnejše nevihte z vetrom, temveč tudi toča je dodobra prizadela večji del Pomurja, najprej na levem bregu reke Mure, v Prekmurju, nato pa še v Prlekiji oziroma Slovenskih goricah.Že okoli 17. ure se je začelo severozahodno od Murske Sobote, na Goričkem, kjer so se pojavili nalivi, močnejši sunki vetra in toča. Ta je v velikosti lešnika klestila zlasti v Puconcih, na Hodošu, v Selu, iz Gederovcev so poročali o toči velikosti oreha. Podobno je bilo tudi v Beltincih, Murski Soboti, Bakovcih in na Tišini ... Potem ko je »obdelala« Prekmurje, se je nevihta pomaknila na desni breg reke Mure in še naprej v smeri proti severozahodu države. Le kakšnih deset minut je bilo potrebno, da je toča v velikosti med lešnikom in orehom močno pobelila Gornjo Radgono in okolico, kjer so jo lahko metali z lopato.Ko pada toča, so še posebej neodgovorni nekateri vozniki, ki se ne zavedajo, da je bolj vredno življenje kot jekleni konjiček. S pomurske avtoceste smo namreč prejeli informacijo o voznikih, ki so se na relaciji Lendava–Murska Sobota pri izvozu Turnišče ustavljali kar pod mostom, da bi pred točo obvarovali svoje jeklene konjičke, s tem pa seveda sebe in druge udeležence v prometu izpostavljali veliki nevarnosti. Podobno je bilo tudi drugje, nekateri pa so se zatekli kar pod drevesa, kar tudi ni preveč pametno.Podobno kot Arso, ki opozarja na nevihte s točo in z vetrom, ves dan svari tudi avstrijska spletna stran Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich (aktualna vremenska opozorila za Avstrijo), in sicer, da se iz Italije nad Avstrijo gibljejo vlažne in nestanovitne zračne mase, ki se v tako ogretem ozračju lahko spremenijo v močne nevihte. Poleg obilnega deževja pa lahko Avstrijci pričakujejo tudi močan veter, opozarjajo celo na možnost nastanka tornadov. Nekaj podobnega kot naše Goričko so že občutili tudi prebivalci avstrijskega Gradiščanskega, čeprav protitočna službe že nekaj ur poskuša razgnati oblake ...Sicer pa je za zdaj težko govoriti o posledicah toče, nekaj škode pa je gotovo nastalo, predvsem v kmetijstvu, na prometnicah, a najbrž tudi na osebnih in drugih vozilih.