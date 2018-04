FOTO: Planiška letalnica olepšana in prav poletno lepa

Planica

Letalnica pričakuje poletne dni z novimi vsebinami. FOTO: Boštjan Fon

Smeti raztrosil veter

Nesnago so odstranili s celotnega območja letalnice. FOTO: Boštjan Fon

Po delu pa piknik

Pretaknili so vsako grmovje. FOTO: Boštjan Fon

»Planica ni le prireditev ob koncu smučarske skakalne sezone, saj z vsebinami, ki jih ponuja, živi čez vse leto.

- Sonce je dodobra pritisnilo na letalnico bratovpod Poncami in temperaturna lestvica se je bolj nagibala v poletni čas, ki je pred nami. Snežena kraljica, kot so jo opisovali Avseniki, ima hladnega belega nakita v okolici samo še za vzorec, letalnica pa je že posejana z regratom in naborom trave. »Prav zaradi tega smo se zbrali,« je razgrnil vodja letalnicein vmes prešteval planičarje: »Planica ni le prireditev ob koncu smučarske skakalne sezone, saj z vsebinami, ki jih ponuja, živi čez vse leto. Zato jo moramo pripraviti na poletni obisk, kar pomeni, da se bo treba zagristi v klance okoli vseh naprav. Naša naloga je očistiti Planico nesnage.«Toda po koncu prireditve v letošnjem marcu so predel prireditvenega prostora očistili, mar ne? »Seveda, in to natančno. Toda območja, ki so bila marca še pod visokim snegom, niso bila očiščena, kot bi se spodobilo. Nekaj smeti je raztresel veter in tako je treba stopiti v akcijo,« je sklenil Pergarec. Tako kot drugi je tudi generalni sekretar organizacijskega komiteja Planicapoprijel za vrečko ali dve, ki so bile namenjene nesnagi, in se podal na območje letalnice. Tik pod njenim vrhom smo srečali novega nosilca slovenske zastave na odprtju planiške prireditve, očeta našega mladega reprezentanta, poleg njega je smeti v družbi planičarjev nabiral, pomočnik vodje tekmovanja in kot tehnični delegat na skakalnih tekmah svetovnega pokala že na daleč prepoznano ime v samem vrhu mednarodne zveze Fis.Bilo je nekaj članov staršev otrok iz različnih slovenskih skakalnih klubov, veliko gorskih reševalcev, ki so vpeti v izvedbeno shemo planiških dni, celo gosta iz biatlonske Pokljuke, generalnega sekretarja organizacijskega odborasmo videli v akciji. Brskalo se je za odpadki po celotnem področju nasproti Ciprnika, pretaknili so vsako grmovje in pogledali pod smreko ter ponesli v dolino kar spodobno število z odpadki napolnjenih vreč, hkrati pa so postorili še to in ono drobno delo ob letalnici. »Nekaj uric prostega časa, pomešanega z dobro voljo je bilo potrebnih, pa smo jo temeljito očistili in jo pripravili na poletni čas,« je sklenil vodja letalnice Pergarec, ob tem pa pokazal na generalnega sekretarja Finžgarja, ki je vse udeležence čistilne akcije povabil na piknik. Ta je potekal kje pa drugje kot tik ob doskočišču.