FOTO: Neposlušne bodo poslali na mejo v Piranskem zalivu

Dnevi, ko si je dovoljeno obesiti masko na obraz, se skriti za njo, postati nekdo drug, se norčevati in tako vsaj za kratek čas spremeniti tok dogajanja, so tu. V pustnem času so dovoljene vse šale in tako je v torek na piranskem trgu, ki nosi njegovo ime, sam Giuseppe Tartini občinsko oblast pozval, naj mu izročijo ključe mesta. Pred tem je z balkona občinske zgradbe skoraj sto zbranim maškaram predstavil svoje načrte za pustne dni. Med njimi ni manjkalo tistih v srednjeveških kostumih z značilnimi beneškimi maskami in seveda domiselno našemljenih razigranih otrok piranskih vrtcev ter nižjih razredov osnovnih šol, ki so se tudi sladkali z za ta čas tradicionalnimi kroštolami.

Občinske oblasti na dopustu

»Razglašam, da je nastopil pustni čas, čas vedrih obrazov. Svečano prisegam, da bom v času vladanja po svojih najboljših močeh izpolnjeval vse obveznosti, ki izhajajo iz mojega položaja. Vladal bom v pustnem duhu in po piranski pustni tradiciji. Bom ponosen predstavnik naše kulturne dediščine in se bom trudil, da bom pripeljal v mesto radost, dobro voljo in nasmejane obraze. V Piranu so dobrodošli vsi, ki prinašajo dobro voljo,« je med drugim naznanil meščan Giuseppe Tartini, ki ga v Piranu tradicionalno v oblačilih iz Tartinijevih časov upodablja Dragan Klarica. Med drugim je opozoril, da bo, kdor njegovih navodil ne bo upošteval, prisiljen varovati mejo v Piranskem zalivu. Podžupanji Meiri Hot ob tem ni preostalo drugega, kot da je tudi v imenu župana Petra Bossmana izrekla hudomušnim maškaram dobrodošlico in dodala: »Z mirno vestjo vam predajamo oblast, želimo vam razvedrila in nasmejanost, uspešno vodenje občine, mi pa gremo medtem na dopust.«

Prevzem oblasti in še vrsto piranskega pustnega dogajanja so pripravili v organizaciji Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Piran in v sodelovanju s Skupnostjo Italijanov Giuseppe Tartini ter ob podpori Občine Piran in Avditorija Portorož. Ob tem velja še zlasti opozoriti na piranski Veliki pustni ples, ki bo naslednjo soboto v Tartinijevem gledališču. To je vsekakor dogodek, ki ga vsi željni veselih pustnih trenutkov in zabave ne smejo zamuditi. Letos ga organizirajo že 16. leto zapored, vstop pa je prost.

Ta gala ples ima nadvse spoštljivo tradicijo, in kot pravi Fulvia Zudič iz Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran, sega njegova zgodovina daleč v predvojne čase. Ker meščani radi rajajo, so ga pred leti obudili. Mnogi domačini in še zlasti domačinke se nanj prav srčno pripravijo in poskrbijo za ustrezne kostume, poslikavo obraza in seveda najrazličnejše, največkrat beneške maske. Te ne skrivajo umetniškega navdiha in avtentičnosti tradicije Pirana, ki je bil stoletja tesno povezan z Benetkami. To se seveda pozna tudi po maškarah, ki so v našem obmorskem biseru beneško obarvane kot nikjer drugje pri nas.

Istra v znamenju pusta

Za boljše poznavanje beneških mask in tamkajšnjega karnevala so to soboto v Tartinijevi hiši pripravili predavanje Lare Sorgo o beneškem pustu, o, kot ocenjujejo, tamkajšnjem najstarejšem in danes najslavnejšem karnevalu na svetu in o tem, kaj se skriva za skrivnostnimi beneškimi maskami. Tam je Loredana Musizza, ki v svoji delavnici izdela 40.000 različnih beneških mask na leto in jih kot spominke prodaja v beneških trgovinah, predstavila za to priložnost narejeno zlato masko. In ker je pust sinonim za sladice, so izvedli tekmovanje značilnih pustnih sladic: kroštol, fritul in krofov. Na pustni torek bo v Tartinijevi hiši še en ples v maskah, za katerega bodo navdih zaljubljene zgodovinske osebnosti. Seveda, naslednji dan, v sredo, 14. februarja, bo tu že valentinovo.

Spomnimo, da bo na Obali med številnimi pustnimi prireditvami tudi 10. Istrski karneval, na katerem se predstavljajo pustne skupine, pustni vozovi in etnografske maske. V njegovem okviru bo v soboto ob 11. uri po Kopru rajala Istrska pustna povorka, ki se bo naslednji dan ob 14. uri preselila v Portorož. V Izoli pa bodo na pustni petek, 9. februarja, poskrbeli predvsem za otroke. Številne pustne prireditve oziroma sprevode pripravljajo tudi v Dekanih, Hrastovljah, Kubedu, Rakitovcu, Šmarjah, Pobegih, Zazidu, Movražu, Bezovici in drugih krajih slovenske Istre.