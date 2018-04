FOTO: Junak pa tak: spravil se je na našo raznašalko časopisa  

LJUBLJANA – Raznašalci časopisov s svojim jutranjim obiskom ljudi običajno razveselijo, a, žal, ne vedno in ne vseh. Naša raznašalka je bila namreč na Zaloški cesti v Ljubljani že večkrat žrtev napada. To kar se je zgodilo v tem tednu, pa je preseglo vse meje.



V zadnjem incidentu jo je namreč stanovalec bloka najprej fizično in verbalno napadel, nato pa še prevrnil njen motor in raztresel vse časopise.



Po številnih neprijetnih izkušnjah raznašalka na ta naslov ne upa več, zadevo pa bo prijavila tudi policiji.