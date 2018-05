FOTO: Bralec ima dokaz: padala toča, debela kot jajce

Debela kot jajce. FOTO: bralec Marko



Padavin in neviht še ni konec

LJUBLJANA – V sredo so popoldanski nalivi s točo in z močnim vetrom največ težav povzročili v Pomurju, kjer so meteorne vode zalivale hiše, ulice in ceste so bile poplavljene,točapa naj bi povzročila precej škode tudi na kmetijskih površinah.Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so v Pomurju narasli manjši vodotoki, padavine se bodo prehodno še okrepile. Mogoča so razlivanja posameznih vodotokov in zastajanje zaledne vode, so opozorili pri Arsu. Ponoči so se v vzhodni in delno osrednji Sloveniji še pojavljale močnejše nevihte.Da toča v sredo popoldne in zvečer ni bila tako nedolžna, nam je pojasnil braleciz vasi Filovci v okolici Moravskih Toplic, ki nam je poslal fotografijo in dokazal, da je na tem območju resnično padala toča, debela kot jajce.In menda padavin še ni konec. Nad severno Afriko nastaja ciklonsko območje, ki se bo v naslednjih dneh v obliki odcepljenega jedra hladnega zraka pomikalo proti severu, nad osrednjo Sredozemlje, in vplivalo tudi na vreme pri nas.V četrtek in petek bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo plohe in nevihte. Te bodo pogostejše predvsem v četrtek. Glede na pregled trenutnih izračunov meteoroloških modelov bodo ponekod mogoče tudi močnejše nevihte. Dnevne temperature se bodo gibale od 18 do 25 stopinj Celzija. V soboto bo še nastalo nekaj ploh in neviht, v nedeljo pa bo možnost nastanka neviht predvidoma že manjša.