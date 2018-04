Fajonova razjezila Janšo: Utihnite, licemerci

Umik podpisov petih poslancev

Predlog Levice za priznanje Palestine kot neodvisne države v tem sklicu državnega zbora očitno ne bo doživel epiloga. Ker odbor državnega zbora za zunanjo politiko zaradi nesklepčnosti ni mogel sprejeti vsebinskega sklepa, je bila izvedba izredne seje na to temo pod vprašajem. Na koncu pa je bila odpovedana zaradi umika podpisov petih poslancev.

LJUBLJANA – Evropska poslankaje bila gostja v Odmevih, kjer se je dotaknila dveh perečih tem: (ne)priznanja Palestine in pričakovanj pred volitvami na Madžarskem. »Slovenija je imela vse možnosti, da se pri priznanju pridruži državam, ki so to že storile. Pred volitvami na Madžarskem pa tudi kritika na račun Orbana in omejevanja medijske, akademske svobode,« je med drugim dejala.Ravno ta stavek je očitno močno zbodel predsednika največje opozicijske stranke SDS. »Hm, je Orban na Madžarskem že zaprl kakega predsednika opozicijske stranke? A da ni? No, potem pa utihnite, licemerci,« se je razjezil na twitterju.