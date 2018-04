Eva je ulovila tisočaka!

LJUBLJANA – Juhuhu, pomlad je tu, v polnem zamahu je, pa še tisočaka smo ujeli. No, pravzaprav ste ga ujeli, že četrta nagradna igra Lov na keš je končana. A pojdimo lepo po vrsti. Od 9. do 12. aprila smo v našem in vašem časniku objavljali delčke sestavljanke, ki ste jih zbirali in sestavili v celoto, manjkajoči del je nadomestil t. i. joker kupon, igra pa se je tudi tokrat končala z žrebom.



Izmed vseh prispelih dopisnic smo izžrebali deseterico, ki bo dobila praktične nagrade, pa seveda tudi najbolj mamljivo nagrado: tisoč evrov. Danes z veseljem objavljamo imena tistih bralk in bralcev, ki jim je bila sreča v teh dnevih še posebno naklonjena. Praktične nagrade bodo dobili Patricija Nahtigal iz Ljubljane, Lidija Huber iz Kuzme, Jožef Orešar iz Brežic, Stojan Spetič iz Knežaka, Nada Bratina iz Zalošč, Tadej Justin iz Gorenje vasi, Zvonimir Levar iz Šoštanja, Janez Luštrek iz Kamnika, Darinka Falnoga iz Zreč in Slavko Horvat iz Zagradca. In kam gre tisočak? Na Štajersko, v Maribor, od koder je Eva Stiper. Prepričani smo, da bodo tako praktične nagrade kot denar še kako prav prišli. Vsem nagrajencem čestitamo.