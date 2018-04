Država vam bo nakazala več: že z junijem!

Denarna socialna pomoč

Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre). Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji.



Upravičenec do denarne socialne pomoči je tako:

1. kdor si ne more preživetja zagotoviti sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanjem, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, ali na drug način, ki ga določa zakon;

2. kdor si zase in za svoje družinske člane ne more zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, in je uveljavil pravico do denarnih prejemkov po drugih predpisih in pravico do oprostitev in olajšav po ZUPJS.

LJUBLJANA – Poslanci so v izteku svojega mandata sprejeli novelo zakona, ki povišuje denarno socialno pomoč. Od junija do konca leta 2018 bo znašala 385 evrov, od leta 2019 pa 331 evrov. Povišanje bo veljajo za samske osebe in pare brez otrok.Povišanje je predlagala Levica. »Levica je v nasprotju z ministrstvom, ki je predlagalo znesek 331 EUR ali 75 % odstotkov golega minimuma, predlagala 442 EUR oziroma 100 % socialne države. Predlagali smo, da se polni znesek doseže januarja 2019, do takrat pa naj socialna pomoč znaša vsaj toliko, kolikor so bili izračunani življenjski stroški leta 2009. To je 385 EUR,« so zapisali.Sicer pa državni zbor v tem času pred razpustom in novimi volitvami 3. junija odloča o marsičem. So pa poslanci zavrnili novelo zakona o igrah na srečo, kar je spodbudilo izstop poslanca Branka Zormana iz SMC.