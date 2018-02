Včeraj podiralo drevesa, danes pa nov sneg! To pa sploh še ni vse ...

LJUBLJANA – Ponoči so imeli gasilci in delavci cestnih podjetij veliko dela s podrtimi drevesi. Zaradi snega podrta drevesa in veje so ovirali promet v številnih krajih po državi, predvsem v vzhodnem delu.

Brez elektrike

Ob 7.12 je prišlo na širšem območju Ojstrice v občini Dravograd zaradi obilnega sneženja do izpada električne energije. Posredovali so dežurni delavci Elektro Celje, ki okvaro odpravljajo.

Ob 7.43 je v naselju Zagon in bližnji okolici v občini Postojna brez oskrbe z električno energijo ostalo okrog 120 odjemalcev. Dežurna služba pristojnega elektro podjetja napako na daljnovodu odpravlja.

V Velikih Malencah je pod težo snega padel telefonski kabel, zato prihaja do motenj v telekomunikacijijskem omrežju.

Ob 5.36 se je na cesto pred mejnim prehodom Holmec na osebno vozilo podrlo drevo. Dežurni delavci cestnega podjetja VOC Celje so drevo odstranili s cestišča. V nesreči je prišlo samo do materialne škode, poroča uprava za zaščito in reševanje. Drevo je na avtomobil padlo tudi na cesti Podvinje–Dobova.

Ob 4.57 je na cesti Impoljca–Brestanica pri naselju Arto voznik z osebnim vozilom trčil v drevo. Gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in odstranili podrto drevo s cestišča.

Burja z do 100 kilometri na uro

Dopoldne vremenoslovci napovedujejo novo sneženje, ki naj bi bilo močnejše predvsem na Notranjskem in Kočevskem. Do popoldneva lahko tam zapade do okoli 30 centimetrov snega.

V Ljubljani je do 15.30 zapadlo do približno 20 centimetrov snega, 10 centimetrov debelejša snežna odeja pa je prekrila Vrhniko. Kot kažejo podatki Arsa, je tudi na območju Logatca, Kočevja in Cerkniškega jezera zapadlo skoraj 30 centimetrov snega, v Velikih Laščah pa 44 centimetrov.

Na Primorskem bo dopoldne pihala burja, ki bo na izpostavljenih mestih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro. V višjih legah Primorske in Notranjske bodo nastajali snežni zameti.