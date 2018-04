Direktor Kemisa odstopil

Emil Nanut, direktor Kemisa. FOTO: Roman Šipić, Delo

Lahko bi bil samovžig, tudi požig

VRHNIKA – Direktor podjetja, kjer je lani prišlo do velike ekološke katastrofe, je odstopil. Kemis je ob zaključku prve faze sanacije sklical novinarsko konferenco, na kateri je direktorjavnost obvestil, da podjetje, kjer se je 15. maja lani zgodil hud požar, v torek spet začelo obratovati. Zbiranje in obdelava odpadkov sicer potekata v zmanjšanem obsegu, saj delo teče v tistem delu podjetja, ki so ga gasilci pred požarom uspešno obvarovali.Kot je povedal Nanut, so ponovni zagon podjetja načrtovali daljše obdobje. Da so lahko začeli sprejemati odpadke, so morali izpolniti pogoje, ki so jih postavili okoljevarstveniki. Že v prvem tednu ponovnega delovanja so imeli dva inšpekcijska nadzora. Po njegovih besedah je bilo celotno delovanje podjetja v skladu z zakonom.Direktor v odstopu je na novinarski konferenci na Vrhniki prav tako zanikal številne obtožbe v medijih kot, denimo, da je v primeru Kemisa prišlo do samovžiga. »Kriminalisti in forenziki niso dokazali, da je prišlo do samovžiga,« je dejal in dodal, da bi lahko bil samovžig kot tudi požig. Oblasti po njegovih besedah niso dokazali krivde Kemisa.Podjetje zdaj začenja drugo fazo sanacije. Čeprav Nanut zavrača krivdo podjetja za požar, pa je danes sporočil, da zapušča direktorski stolček. Kot pravi, si je po požaru v Kemisu zastavil zgolj dva cilja: prvič, da sanira pogorišče in postavi Kemis na noge, in drugič, da dokaže, da Kemis ni kriv za nesrečo. Oba cilja mu je po njegovem uspelo izpolniti.